Iglesia de Xalapa ora por quienes luchan contra la trata de personas

Xalapa, Ver.-El Arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong afirma que la iglesia católica ora por todos aquellos que en el ámbito civil y social luchan y trabajan contra de la trata de personas.

Desde la Catedral Metropolitana de Xalapa recuerda que este domingo a nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propone dos celebraciones: la amistad social y reflexionar por todas las personas que luchan contra la trata de personas.

“Es decir que los pueblos, las culturas, los seres humanos seamos amigos, conocemos que hay muchas diferencias en el mundo inclusive en México hay muchas diferencias, pero que éstas no sean usadas, manipuladas por personas muy conocidos por nosotros, para confrontarnos, para dividirnos, para hacer que nos peleemos los unos con los otros”.

En el lenguaje cristiano, agrega, se va un poco más allá “porque nuestra amistad con Jesús, nos permite ser no únicamente amigos sino hermanos de todos, porque Jesús nos revela que Dios padre, es padre de todos”.

¿En dónde se puede encontrar casos e trata de personas?

Sobre la trata de personas, refiere que es un problema que está en todas partes y que atenta contra la dignidad humana por lo que la iglesia ora por quien trabajo en su combate.

“Sabemos muy bien que desafortunadamente este comercio de seres humanos, niños, adolescentes, jóvenes, está por todas partes, comercio del propio cuerpo, de la propia dignidad, del propio trabajo. Vamos a pedir por todos aquellos que en el ámbito civil y social en contra de la trata de personas”.

En su homilía desde la Catedral Metropolitana de Xalapa también exhorta a la feligresía a saber discernir y pedir a Dios la sabiduría del corazón dado que los títulos profesionales no son suficientes para elegir bien.

“Salomón el joven Salomón no pidió riquezas, dominios, placeres, pidió la sabiduría de corazón que es saber distinguir lo bueno de lo malo y elegir lo bueno. La inteligencia humana, los títulos humanos no son suficientes para elegir bien, estamos plagados de personas con muchos títulos, estudios, inteligencia racional, pero que no hace elecciones correctas ni sabe distinguir el bien del mal, se necesita la sabiduría de corazón que incluye la inteligencia humana”, agrega.