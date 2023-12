Protección Civil de Xalapa alista operativo por llegada de peregrinos a iglesia de El Dique

Xalapa, Ver.- Con el objetivo de mantener la seguridad en los visitantes de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, autoridades municipales mantienen un operativo, en el que está participando Protección Civil, Desarrollo Económico, Salud y Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.

Durante el recorrido de las autoridades, Luis Sardiña Salgado, director de Protección Civil en Xalapa, comenta que se adelantaron las peregrinaciones, situación que fue positiva, pues así se evita las aglomeraciones y emergencias mayores.

Dio a conocer que entre hoy y mañana martes 12 de Diciembre, podrían llegar a 20 mil personas las que visiten el santuario guadalupano de El Dique, ya que inclusive vienen guadalupanos de otros municipios aledaños inclusive de otros Estados.

El funcionario municipal destaca que el frío podría ser un factor que provocaría que lleguen menos personas a la iglesia de El Dique, sin embargo, dijo espera se presenten al menos 20 mil.

Comenta que bajó un poco por las inclemencias del frío, pero se espera mucha presencia, por lo que se mantendrán al tanto.

De las cantidades de personas, aclaró: “Estamos hablando de aproximadamente 20 mil personas en total, aunque hay que aclarar que van a otras Iglesias, es una sumatoria mayor, porque en todas las demás Iglesias también van a ver a la virgen y ahí se argumenta que podrían haber 10 mil más y podríamos llegar a unas 30, pero ya en todas las iglesias de Xalapa”, reitera.

Explica que están trabajando 20 personas de Protección Civil, coordinadas con la SSP, Seguridad Ciudadana y Bomberos.

¿Qué recomendaciones emite Protección Civil de Xalapa a los peregrinos que acudirán a la iglesia de El Dique?

Sardiña Salgado pide a las personas estar abrigadas, incluso utilizar gorras, sombreros, usar sombrillas y no exponer a los niños, “tienen que venir bien abrigados, igualmente los adultos mayores, hay que abrigarse bien y sobre todo traer suéteres y chamarras para no enfermarse, recomiendo utilizar cubrebocas para no respirar el aire frío, un cubrebocas nos ayuda a no enfermarse tanto; hay cuidarse mucho estando abrigados”.

Mientras tanto a las personas les dijo checar sus sistemas eléctricos y no usar anafres, carbón y leña para tratar de calentarse en casa con eso, “porque podemos sufrir problemas de las vías respiratorias hasta llegar al grado de morirse, entonces hay que tener cuidado; no hay que hacer gran cosa, hay que cubrir bien puertas y ventanas y resguardarse en casa”.

El uso de pirotecnia está prohibido en Xalapa: PC

En otro orden de ideas el funcionario municipal recuerda que la pirotecnia y tirar cohetes no se permite, “y ante cualquier cosa va intervenir el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana, esto va para toda la población, en general en Xalapa”, dijo.

Declará que hasta el momento no hay ningún problema y que llegaron a un acuerdo con los curas de la iglesia católica; “se les pidió que las peregrinaciones no vinieran tirando cohetes y toda la pirotecnia, porque sabemos que eso trae emergencias y puede haber una situación lamentable".

Y añade que; "Sin embargo, en ese sentido estamos coordinados. La gente está respetando y cada día respeta más, les está cayendo el 20 como decimos popularmente a la gente, porque con eso puede haber una emergencia; si están en casa y una fuga de gas puede explotar; es una una desgracia bárbara”.