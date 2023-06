Hay avances, pero Estado aún violenta derechos de personas LGBT+, dice activista

Los derechos de las personas LGBT+ se respetan en ciertos espacios, porque el mismo Estado violenta y hay un gran sector de la población de hombres gays, mujeres trans o lesbianas que son asesinados, agredidos o no tienen trabajo, afirmó el activista Bernabé Zuvirie Vázquez del Colectivo El Taller: espacio de reflexión activa-vivencial.

Refirió que si bien ahora hay más visibilidad sobre las problemáticas a las que se enfrentan, no es en automático, pues es resultado de las acciones y movilizaciones que esas poblaciones han realizado.

Te puede interesar: Con estudio revelan violencia en la UV contra comunidad LGBT+

"Sí hay más visibilidad sobre nosotros, nosotras, nosotres como poblaciones, sí hay mayor difusión y por un lado yo creo que es porque las poblaciones nos hemos estado moviendo mucho en los últimos años para lograr avances de visibilidad, avances, derechos, justicia, no es en automático, es porque lo hemos impulsado mucho nosotros".

¿Cómo se ha dado a conocer la lucha LGBT+?

Local

Aunado a ello, explicó, el Estado ha escuchado algunas demandas de estas poblaciones, colectivas y colectivos, además de que los medios de comunicación tienen un papel importante al abordar los temas haciendo un esfuerzo de que sea con perspectiva de género, diversidad sexual y derechos humanos.

"Eso ha hecho que la misma sociedad se vaya sensibilizando en las temáticas; sin embargo, creo que sigue permeando la idea de que son derechos exclusivos o como si nosotros estuviéramos pidiendo más derechos, cuando en realidad se trata de que no tenemos acceso a los derechos que tienen las demás personas, son derechos negados lo que estamos buscando".

De ahí que mencione que sus derechos se respetan en algunos espacios porque puede haber leyes, pero sin políticas públicas, acciones gubernamentales enfocadas no solo a la vida institucional, procesos administrativos o de justicia, sino a que haya programas y campañas que hagan a la sociedad pensar, no se puede hablar de un respeto pleno.

"Creo que se respetan nuestros derechos en ciertos espacios porque incluso uno de los derechos más importantes que es el de acceso a la justicia y a la vida, a lo mejor no todas las personas lo estamos padeciendo en este momento, pero hay un gran sector de la población de hombres gays, mujeres trans, lesbianas que en primera son asesinados o son violentados o no tienen trabajo o no son respetadas sus identidades".

¿Por qué hay violencia institucional contra personas LGBT+?

Lee más: Pintan la bandera LGBT+ y Trans en el paso peatonal del centro de Xalapa

Subrayó que el mismo Estado violenta porque no respeta los derechos humanos de las personas LGBT+ y aunque en todos los sectores, estratos y ámbitos de la sociedad se ha logrado un avance, consideró que es mínimo "y en 300 años, vamos a estar yo creo equiparándonos a lo que viven las demás personas heterosexuales".

Local Resueltos, ni siquiera el 1% de crímenes de odio en Veracruz

Agregó que la discriminación y la negación de sus derechos existe también por su situación de clase, condiciones socioeconómicas o color de piel y no solo por su orientación sexual, lo que agrava la situación. “Hay mucho trabajo por hacer y creemos que falta mayor compromiso del estado en todas sus áreas, de los tres poderes, para que realmente vivamos un auténtico acceso a la igualdad”.

Narró que, en los últimos días, en el colectivo han estado acompañando a chicas y chicos que han sufrido violencia por parte del mismo sistema a través de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública como ha sucedido históricamente, “son los que también agreden y violan sus propios protocolos que tanto presumen”.

Recordó que uno de sus compañeros que además trabaja en la administración pública, fue violentado por elementos de seguridad estatal, “lo intimidaron y agredieron por homofobia y demás y eso ahí se queda, porque el miedo y la forma en que maltratan y violentan a las personas les hace entrar en shock y eso pasó hace poco”.

Lee más: Veracruz, entidad con más discriminación y agresiones hacia la comunidad LGBT+

Algo parecido ocurrió, dijo, con unas chicas lesbianas a quienes una vecina agredió, “las agarró a escobazos en la calle, las golpeó y también estuvimos apoyando en su denuncia, tratando de seguir los procesos y que esperamos que procedan y puedan sancionarse los delitos que además ya están en la ley y que seguimos viviendo en el día a día”.