"Estrategia no funciona", alerta académica por crisis de desaparecidos en Veracruz

Con un cuadro de cifras de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, con base en la información del Secretariado Ejecutivo Nacional, la académica Mayra Ledezma Arronte expresa que la estrategia contra la delincuencia organizada no está funcionando en este rubro.

Tras la publicación en redes sociales donde el gobernador Cuitláhuac García Jiménez presenta un informe de los incrementos que ha habido a comisiones y dependencias, la catedrática de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana le responde que en su gobierno solo se "administra" la problemática.

"Una cosa es poner más presupuesto, que es algo básico que había que hacer, pero no se pueden seguir llenando la boca diciendo que se atiende como nunca antes. No, señor gobernador, está por terminar su periodo, y el cumplimiento de la Declaratoria de Programa Emergente en materia de Desaparición de Personas no se ha cumplido ni en un 30 por ciento", expone en su perfil de Facebook.

Añade que las instituciones responsables tienen muchas dificultades al interior de cada una de ellas para hacer su trabajo como mandata la ley y apoya a las familias que, puntualiza, tienen todo el derecho y la legitimidad de reclamar.

La investigadora acepta que al inicio de la administración sí hubo un esfuerzo por atender y resolver el problema y también que es real el incremento del presupuesto, pero, sostiene, no es suficiente.

Apunta que la desaparición forzada y por particulares de personas en Veracruz se ha incrementado en el actual periodo de gobierno en comparación con periodo de Duarte.

"No solo es atender lo que el actual gobierno insiste, 'lo de antes', sino atender también lo actual. Las cifras día a día crecen. Esto quiere decir que la estrategia contra la delincuencia organizada NO está funcionando en este rubro. Recordemos que una obligación del Gobierno es garantizar la seguridad de su población", menciona.

¿Cuántas personas han desaparecido en Veracruz por cada periodo de gobierno?

Con cifras hasta mayo de este año y por periodo de gobierno desglosa que durante la administración de Fidel Herrera (2006-2010) se contó a 266 personas desaparecidas; en la de Javier "N" (2011-2016), a 2 mil 311; en la de Yunes Linares (2017-2018), a 849, y en la de Cuitláhuac García Jiménez (2019-2024), 2 mil 340 personas.

Explica que la problemática implica tres rubros principales: Investigación (FGE), Búsqueda (Búsqueda en Vida y Búsqueda Forense, CEBV y FGE-Periciales) y Atención a Víctimas (CEEAIV). Todas ellas, enfatiza, "están rebasadas, por decir lo mínimo".

Al referirse a Atención a Víctimas, anota que igualmente está rebasada porque, declara, el titular no ha tenido fuerza política para poder crear su equipo de trabajo; "impusieron, desde la Segob, con personas sin perfil para ocupar los puestos claves al interior".

Entre otros puntos dice que el personal es insuficiente, no tiene seguridad laboral y los salarios son muy bajos. Además de que no hay dependencias en las diferentes regiones.

Añade que de las carpetas de investigación que le tocan a la Fiscalía General del Estado, alrededor de 4 mil no están debidamente integradas y mucho menos el plan de investigación por cada carpeta, y con el ADN de los familiares.

"No tienen personal suficiente y además, capacitado. Siguen las quejas de revictimización y de indolencia en el avance de las carpetas de Investigación".

"Tener un centro de Identificación es un logro importante, sin duda, pero sabemos que no solo es lento y muy caro, son muy pocas las identificaciones que se han logrado".

También se refiere a las fosas comunes y al escenario de Búsqueda en vida y el de Búsqueda Forense que, dice, enfrentan complejidades específicas, tanto técnicas como en la práctica .

Su pronunciamiento y exhorto a atender el problema se da previa audiencia programada para el 9 de noviembre entre representantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y el gobernador, luego de la toma del Palacio de Gobierno y cierre del primer cuadro de la capital del estado.