Piden empresarios priorizar diálogo para evitar bloqueo de calles

El Consejo Empresarial Metropolitano (CEMX) y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Xalapa), exhortaron al gobierno del estado a dialogar con grupos y colectivos a fin de evitar bloqueo de las calles del centro de la capital y así evitar más daños económicos a los comercios de esta zona de Xalapa. Y es que, aseguran que tras la protesta de madres y familiares de personas desaparecidas los ingresos de los establecimientos cayeron 80 por ciento por el bloqueo.

Carlos Luna Gómez, presidente de la Canaco-Xalapa, expuso que hay una total falta de sensibilidad del gobierno estatal por no atender la demanda sentida de un problema social que se ha incrementado en los últimos años como son las desapariciones.

Expresó que en el centro de la ciudad fueron más de doscientos los comercios afectados, unos cincuenta de ellos miembros de la Canaco. “Reportan que tienen afectaciones por el 80 por ciento de sus ingresos regulares por la falta de movilidad y ahora ya no solo es el centro sino otras zonas de la ciudad”.

El empresario xalapeño consideró que son justas las demandas de los colectivos “por lo que instamos a que se les atienda y apoye en la búsqueda de sus familiares, “si bien están afectando duramente al comercio sabemos que son justas sus exigencias y por ello también pedimos que sean escuchados”.

Indicó que hubo una falta de sensibilidad para no recibirlos desde un primer momento y atender sus exigencias de hallar a sus familiares.

DEBEN ATENDERLOS: CEMX

Por su parte, el presidente del CEMX, Fernando Arana Watty, expresó en un boletín que como sector empresarial son muy respetuosos de los derechos de todos los ciudadanos y que entendían la manifestación que se realizó en el centro de la ciudad, para solicitar el diálogo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y así pedir un mayor apoyo y continuar con la búsqueda de desaparecidos.

Agregó que es un compromiso social del gobierno por el gran dolor que ha causado a muchas familias la desaparición de personas.

No obstante, expuso que con el bloqueo que realizaron desde el pasado lunes se generaron afectaciones a los comercios del centro y al desarrollo de las actividades de los xalapeños, “ya que la ciudadanía no tiene responsabilidad de que los resultados obtenidos por las autoridades no sean satisfactorios al verse sobrepasado por la cantidad de desaparecidos”.

Indicó que los colectivos reclaman que hay una falta de disposición de la Fiscalía, Poder Judicial y del Gobierno del Estado. “Por lo que es un tema de las autoridades recibir sus peticiones y actuar para su pronta solución, más no se deben transgredir los derechos del resto de la población”.

A través del documento recordó que la economía de muchas familias es complicada y con estos cierres se pone en riesgo el patrimonio de muchos ciudadanos.

Dijo que la toma de las calles del centro de la capital, del Palacio de gobierno que simbólicamente es la casa de todos los veracruzanos y de las instalaciones de la Seguridad Pública fue un acto de mucha presión, por lo que se pronunció a favor de que no vayan en aumento esas acciones y se siga afectando a todos.