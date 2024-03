Búsqueda de Ivanhoe y Rosalía continúa; van 14 años de impunidad

Integrantes del colectivo Por la paz Xalapa se plantaron esta tarde en la plaza Lerdo, en esta ciudad, para exigir las localizaciones de Ivanhoe Mass González y Ramona Rosalía Hernández Ávila, desaparecidos el 14 marzo del 2010 en el municipio de Boca del Río.

¿Cuándo ocurrió la desaparición?

De acuerdo con Sara González Rodríguez, presidenta de ese colectivo y madre de Ivanhoe, los dos jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada, pues agregó que se cuenta con testigos que vieron cuando elementos de la entonces Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río se los llevaron de la zona de playas.

Local Desde 2019, más de 7 mil infantes desaparecidos; Veracruz es sexto lugar

"Hoy se cumplen 14 años de su desaparición y bueno, pues no nada más es una desaparición, pues se trata de 14 años de impunidad,14 años de omisiones y 14 años de dilaciones de un gobierno que nunca ha sabido cómo buscar y cómo investigar a los desaparecidos", señaló.

Recordó que su hijo, durante un día de paseo en playas de Boca del Río, fue secuestrado por policías.

"En ese momento no sabíamos que estaba con su amiga, sino hasta después de que la familia de Rosalía la reportó como desaparecida", agregó.

Reiteró que los ejecutores fueron policías de la entonces Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río; "dos comandantes actuaron y luego fueron detenidos".

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Sin embargo, sostuvo que a uno de ellos lo dejaron libre y que el otro está preso en el reclusorio de Villa Aldama, pero por delitos federales, por lo que no han dejado de insistir para que también sea procesado por las desapariciones de Ivanhoe y Rosalía.

Integrantes del colectivo Por la paz Xalapa se plantaron esta tarde en la plaza Lerdo, en esta ciudad, para exigir su localización | Foto René Corrales / Diario de Xalapa

También dijo que encontraron anomalías al parecer de parte de Hacienda, pues el automóvil que llevaba su hijo apareció con un nuevo propietario y con todos los adeudos liquidados en menos de un mes.

"En una ocasión me contactó la esposa de un policía federal y me dijo que le intentaron entregar un cadáver que no correspondía al de su marido en la morgue y que podría ser el de Ivanhoe, sin embargo, cuando acudí para tratar de identificarlo resulta que el cuerpo ya no estaba", manifestó.

Por lo anterior, aseguró que la búsqueda de su hijo y de Rosalía no cesarán, pues aunque a nivel federal se dijo que durante la jornada de vacunación contra Covid-19 se localizaron a varios reportados como desaparecidos, a la fecha ninguno de los dos ha regresado a sus hogares.