"Ya no llegó": familiares de Víctor Mendoza piden ayuda para localizarlo

Familiares de Víctor Octavio Mendoza Romero están pidiendo ayuda de la población para dar con su paradero, pues salió a trabajar, pero no ha regresado.

¿Qué dijeron los familiares de Octavio Mendoza?

“El último contacto que tuve con él fue el martes (5 de marzo) más o menos como a las 5 o 5:30 me escribió diciéndome que iba a llegar tarde porque iba a estar trabajando en Chachalacas, en un evento y yo le dije que sí, que con cuidado. Me dijo que iba a regresar como a las 12:00 o 1:00, pero ya no llegó”, narró Carla, su hermana.

Agregó que fue al otro día por la mañana, el miércoles 6 de marzo que se comunicó vía Facebook y WhatsApp con una amiga y tuyas suyas a quienes les pidió dinero para regresar a Xalapa pues les dijo que estaba en Estanzuela.

“Su amiga dice que en donde trabaja tienen una bodega en Estanzuela y por eso estaban ahí, de su trabajo los dejaron ahí ya y no supieron más”.

Explicó que ayer, 9 de marzo, ella acudió al lugar a buscar la bodega y abrió una señora que dijo que Víctor había estado ahí, pero salió cerca de las 11:00 de la mañana y no se sabe más.

“Es lo único que sabemos de él, que estuvo ahí en una bodega de su trabajo, él estaba trabajando y ya no sabemos más”.

Expuso que se perdió toda comunicación con él porque no le llegan los mensajes y las llamadas no entran a su celular.

El pasado 6 de marzo fue visto por última vez Víctor Octavio Mendoza Romero en la Estanzuela del municipio de Emiliano Zapata/ Foto: Archivo / Diario de Xalapa | Cortesía / Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz

Señas particulares de Víctor Octavio Mendoza Romero

De 42 años, Víctor tiene ojos color café oscuro, piel morena clara, cabello corto, negro y lacio y la última vez se le vio en Estanzuela del municipio de Emiliano Zapata.

Como señas particulares tiene rostro redondo, nariz chata, boca chica, labios delgados y mide 1.60 metros.

Puedes leer más: Solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Víctor Octavio Mendoza Romero

La última vez que se tuvo noticias de él fue el pasado 6 de marzo, de acuerdo con sus familiares.

Quien pueda proporcionar alguna información puede comunicarse al 228 319 3187. Se considera que la integridad física de la persona puede encontrarse en riesgo, toda vez que pueda ser víctima de la comisión de un delito.

La búsqueda de una persona puede generar información confusa, para acceder a información fidedigna, se pide referirse a los canales oficiales, se lee en la ficha de búsqueda.