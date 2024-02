Mujer de Coahuila busca a su hijo; desapareció hace un mes en Veracruz

Veracruz, Ver.- Desde Saltillo, Coahuila una desesperada madre pide ayuda a la comunidad y autoridades de Veracruz para localizar a su hijo Luis Alexander Herrera Zamora quien este domingo 18 de febrero cumplió un mes desaparecido.

En entrevista, Viridiana López Romero explicó que desde hace algunos meses su hijo vivía en Veracruz con su padre, pero mantenían contacto vía celular.

Hasta hace unos meses, Luis Alexander se encontraba internado en un anexo pero su padre lo sacó por las fiestas decembrinas y no volvió a ingresar.

¿Cuándo desapareció Luis Alexander?

La última vez que tuvo comunicación con su padre fue el 18 de enero cuando salió de la vivienda en la Reserva III y a pesar de que no regresó a su casa, se puso la denuncia hasta el 22 de enero.

Recuerda que hace un mes tuvo comunicación con su hijo y quedaron en que regresaría con ella a Saltillo para continuar con su tratamiento, pero cuando llegó a Veracruz el 21 de enero se encontró con la sorpresa de que nadie lo había visto desde hacía tres días.

“Mi hijo vivía con su papá, estuvo un tiempo conmigo en Saltillo pero se regresó a Veracruz, hace un mes habíamos quedado que yo iba a venir por él para regresarnos, yo le dije que lo iba a anexar para que regresara a su tratamiento, él me dijo que si pero cuando llegue a Veracruz me encontré con la sorpresa que mi hijo tenía tres días desaparecido, su papá puso la denuncia al día siguiente, ya habían pasado cuatro días”, detalla.

Menciona que tras la noticia de la desaparición de su hijo trató de buscarlo en distintas partes, incluso pegó volantes para pedir el apoyo de la gente y encontrarlo, sin embargo tuvo que regresar a Saltillo por cuestiones de trabajo.

“Desconozco muchas cosas, no sé si haya desaparecido, si me lo levantaron, yo solo quiero que me lo regresen de la manera que Dios quiera pero que me lo devuelvan”, externa.

Foto: Cortesía / Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz

La angustiada mujer relata que los problemas que en su momento tuvo con su ex pareja y padre de Luis Alexander, afectaron al joven quien buscó refugio en las drogas.

Comenta que como mujer y madre sufrió de violencia vicaria, debido a que su ex pareja le quitó a sus hijos y los registró con sus apellidos por eso es que Luis Alexander no lleva el apellido el López.

“Yo tuve muchos problemas con el papá de mis hijos, mi hijo creció con esa situación de violencia, de ver golpes, insultos, cuando yo me separe, mi expareja me quitó a mis hijos, registró a los dos más chicos con sus apellidos, no pude pelear porque legalmente no era nada de ellos, fue una lucha recuperarlos y ahora vivo con la angustia de no saber nada de mi hijo”, expone.

Luis Alexander Herrera Zamora tiene 22 años; mide 1.80 metros; tiene ojos pequeños color café claros, piel blanca, cabello negro, corto y lacio; nariz chata; boca chica y labios delgados.