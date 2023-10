Pide Manuel Huerta acelerar el proceso para dar a conocer los resultados y luego se discuta la paridad de género

Veracruz, Ver.- Que se den a conocer los resultados de la encuesta ya y luego se discuta la paridad de género, pide el aspirante a la coordinación de los comités estatales de la Cuarta Transformación en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Luego de que se aplazó la fecha para dar a conocer los resultados de la encuesta, el exdelegado del Bienestar pide a la Dirección Nacional del Movimiento que se aceleren los resultados como una respuesta al pueblo para dar credibilidad al proceso.

Local Morena aplaza publicación de resultados para elegir a coordinador estatal

Dijo que hay muchas opiniones en torno a que se dio otra fecha para la entrega de los resultados por lo que espera que todo se realice de manera transparente y que se respete la decisión del pueblo.

“Yo quiero confiar en que tiene que hacer los ajustes, pero no estoy de acuerdo que no nos estén informando, no a mí, a toda la población, tiene que ser creíble, tienen que hacer certera, transparente la información”, expresó.

Incluso aclaró que en caso de que gane la encuesta y se instruya que una mujer encabece el proyecto, será respetuoso de la circunstancia pero antes se deben dar a conocer los resultados.

“Yo he planteado que si ganamos la encuesta y la patria requiere que por género tengamos que permitir alguna otra circunstancia, yo no me aparto de pensar, siempre y cuando se cumpla la agenda del pueblo, yo siempre he luchado por la equidad de hombres y mujeres, no tengo problema pero tiene que ser sobre la base de datos, esa es la base de todo porque si no dan los datos va a haber mucha desconfianza, primero que se den a conocer los resultados y ya luego discutimos la paridad de género”, expuso.

Afirmó estar seguro de que los resultados le favorecen, de acuerdo a su percepción.

“El pueblo ya quiere celebrar el triunfo de Manuel Huerta”, puntualizó.