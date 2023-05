Piden a empresarios confiar y dar empleo a personas con Síndrome de Down

Veracruz, Ver.- Luego de la contratación de Jennifer una joven con síndrome de Down, la presidenta de la Fundación Carolina Perdomo Escobar pide a los empresarios confianza para abrir plazas laborales para personas con esta condición.

En entrevista indica que están en diálogo con empresarios para vincular a más jóvenes quienes buscan una oportunidad en el mundo laboral. Asegura que las personas con esta condición son capaces de seguir indicaciones y realizar algunas labores, tal es el caso de Jennifer una chica que fue contratada por la empresa Grupo MAS desde hace ya más de un año y de la cual no hay ninguna queja.

Te puede interesar: Empresa inclusiva: Grupo MAS contrata a joven con Síndrome de Down

¿Qué actividades hace Fundación Síndrome de Down en Veracruz?

“Hasta ahora no hemos tenido más ofertas de trabajo pero esperamos vincular a más chicos con empresas, yo les pido que tengan confianza, que le den una oportunidad no solo a las personas con síndrome Down sino también los que tengan alguna discapacidad”, sostiene.

Local Racismo existe desde que México es México: investigador

En rueda de prensa la presidenta de la Fundación Síndrome de Down en Veracruz recordó que el sábado pasado se llevó a cabo el Torneo Estatal para personas con esta condición. Este evento se realiza cada año y en esta ocasión Boca del Río será sede gracias al apoyo coordinador del alcalde Juan Manuel de Unanue Abascal a través de la dirección de deporte quienes entregarán medallas a todos los participantes.

Hubo ocho equipos de personas con síndrome de Down y seis de personas con discapacidad intelectual. El evento se desarrolló en el estadio Beto Ávila a partir de las 13:00 horas. Todo lo recaudado fue para apoyar a la fundación que actualmente congrega más de 50 chicos en edades entre los tres y 59 años de edad.