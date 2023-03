¿Has mentido para no ir a trabajar? Cesaron a 10 maestros por incapacidades falsas

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, dijo que durante el 2022 fueron cesados 10 trabajadores del magisterio que hicieron uso de incapacidades apócrifas para tramitar cambios de adscripción.

Asimismo, explicó casi el 85 por ciento de las solicitudes no proceden porque no se comprueba que sea una necesidad por seguridad o salud. Recordó para que un maestro o maestra pueda cambiar de adscripción de manera extraordinaria debe ser por razones de inseguridad o motivos de salud, pero en muchas ocasiones en su desesperación hacen uso de documentos falsos para conseguirlo.

Te puede interesar: ¿Hiciste un posgrado? Enfrentarás el campo laboral más preparado

“Nosotros investigamos mucho con Fiscalía el tema de seguridad para ser muy responsables y cambiar en el caso de que un compañero o compañera tenga un riesgo. Nosotros hemos detectado que de estos cambios por salud o inseguridad se han detectado que hasta más del 85 por ciento es un tema para poderse cambiar alegando temas de inseguridad”.

¿Cómo descubrieron las incapacidades falsas?

Local ¿Aún sufres secuelas Covid? Así van las cifras de reingresos médicos





En el tema de salud, expuso que se han cesado a trabajadores del magisterio por presentar incapacidades falsas, apócrifas que se comprueban ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el ISSSTE.

“Cuando nosotros corroboramos con el IMSS vemos que es apócrifo y en ese momento entra el cese porque son documentos federales, nosotros tenemos cierto número de ceses anuales tanto por actos de connotación sexual, por este tema, por muchas cosas. El año pasado son 10 ceses de compañeros por el tema de incapacidades apócrifas para solicitar cambios de inscripción”.

Explicó que en el caso de la seguridad se lleva a cabo una investigación por parte de Fiscalía para llevar a cabo la averiguación correspondiente.

Sobre el asesinato de la maestra Verónica en Orizaba dijo que se trató de un problema personal, por lo que no se puede hablar de otro tipo de situaciones ni generalizar el problema de violencia.

¿Cuántos recursos del Fonden aplicará la SEV?

Escobar García explicó que son 80 millones de pesos provenientes de los Lineamientos de Operación Específicos para atender Daños de Fenómenos Naturales Perturbadores, antes conocido como FONDEN, que no han llegado a la entidad para la atención de daños en casi 70 escuelas de la zona norte afectados por el huracán Grace del 2021.

Vuelve a leer: ¿Hay meningitis tuberculosa en Veracruz? Reporte federal confirmó

Explicó que el martes platicó con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio González para que se puedan destrabar estos recursos que hacen falta para la rehabilitación de instituciones afectadas hace casi dos años.

“Nos va a ayudar para empezar a cumplir, ese recurso no ha bajado, por ejemplo, nosotros dimos 200 mil pesos por institución, pero algunas requieren reconstrucción completa de domos, en este caso el bachillerato Emiliano Zapata. No ha salido el recurso, no lo ha mandado la federación”.