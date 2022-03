Piden ayuda para localizar a perrita "Cleo" en Xalapa

Se pide el apoyo de la población xalapeña para localizar a una perrita Chihuahua de 5 años de nombre "Cleo", que se extravió desde el sábado 19 de marzo en la colonia Rafael Lucio.

Blanca Itzel González Rogel, señala que es de color café oscuro con el pecho blanco y la última vez se le vio en la calle Gildardo Avilés donde sus dueños la esperan.

"Lo último que nos dijeron las personas que la vieron, los vecinos, fue que se salió y andaba muy estresada, porque andaba en la calle, la intentaron agarrar, pero como no se deja ladraba hasta que una señora con una niña la tomaron al ver que estaba extraviada y nerviosa."



"No trae collar, me comentaron los chicos de la gasolinera que la señora entró al baño y se siguieron rumbo a Tesorería caminando".

Comenta que han ido a repartir volantes a esa zona de la colonia Rafael Lucio, pero hasta el momento no se tiene información de la perrita.

Para aportar cualquier dato o información que se tenga, piden comunicarse al número celular 2283088253.

"La persona que la tenga le agradezco que me informe, porque se deprime cuando no está en casa, y me preocupa mucho como esté, porque sé que no está tranquila cuando no está en su entorno", dice.

