Piden juicio político contra alcaldesa de Ixhuatlán del Café, ¿cuál es el motivo?

La ciudadana María de los Ángeles Cornejo García solicitó al Congreso de Veracruz iniciar juicio político en contra de la presidenta municipal de Ixhuatlán del Café, Dora Angélica Galicia Contreras.

En la correspondencia de la sesión ordinaria se dio entrada al oficio que se envió desde el pasado 9 de mayo del 2023, María de Los Ángeles Cornejo García quien presentó una denuncia en el Congreso de Veracruz.

Te puede interesar: Excolaborador duartista deberá pagar más de 215 mdp a la Federación

“Interpone denuncia de juicio político en contra de la Dora Angélica Galicia Contreras, presidenta municipal de Ixhuatlán del Café", expone la solicitud.

Local Cabildo de Amatlán pide al Congreso intervenir ante toma del palacio municipal

Para los efectos del artículo 18 de la ley de juicio político y declaración de procedencia para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la solicitud fue turnada a las Comisiones de Gobernación.

¿Por qué piden juicio político contra la presidenta municipal de Ixhuatlán del Café?

En días pasados la alcaldesa señaló que debido a que en el municipio de Ixhuatlán del Café no cuenta con una ambulancia para el traslado de pacientes a los hospitales de Xalapa ésta acción se ha tenido que hacer en una camioneta de Protección Civil, cuya batea se adecua para tal hecho.

Indicó que el sector salud de su municipio ha estado abandonado por las autoridades estatales, quienes a pesar de conocer las necesidades de la población no han brindado el apoyo que se requiere.

Mencionó que se contaba con una ambulancia, la cual se les quitó durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares y a la fecha no se les ha repuesto, pese a que ya hizo una solicitud a la Secretaría de Salud.

“No tengo ambulancia, cuento con una unidad de PC y ahí es donde nos llevamos a los pacientes en la batea, los Bomberos tienen una ambulancia, pero son independientes, estamos en coordinación para que cuando lo necesitemos nos brinden ayuda. Teníamos una ambulancia y se la quitaron al exalcalde, yo ya la he gestionado y nos dicen que no hay”, comentó.

Leer más: Confirman denuncias por bloqueo al recinto portuario

Puntualizó que las emergencias que se tienen son “bastantes”, por lo que se tomó la decisión de adquirir una nueva unidad para Protección Civil, la cual se va a adecuar para poder utilizarla para los traslados de pacientes.

“Estoy gestionando la ambulancia porque no tengo para comprarla, una nueva cuesta como 5 millones de pesos, el Cabildo únicamente me autorizó 1 millón para poder comprar la unidad de Protección Civil y colocarle un camper para poder utilizarla como ambulancia, a la solicitud que hicimos a la Secretaría de Salud nos respondieron por correo que no hay ambulancias y no nos la pueden dar”, manifestó.