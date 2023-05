"No voy a responder al imputado": Cuitláhuac García sobre Javier “N”

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez advirtió que, “digan lo que digan”, no caerá en el juego mediático de su antecesor Miguel Ángel Yunes, respecto a la situación jurídica del exgobernador priista Javier “N” por desaparición forzada.

En conferencia de prensa, recordó que Yunes estableció acuerdos con Osorio Chong y personajes a los que supuestamente confrontaba en medios; “hasta salió un audio de cómo acordaban liberar a algunos, a cambio de pagos millonarios”.

García Jiménez refirió que la Fiscalía General del Estado seguirá los procedimientos legales contra Javier "N", sin litigar en medios.

Advirtió que no contestará al exgobernador preso desde 2017, quien obtuvo una suspensión provisional contra el juicio por desaparición forzada y espera la definitiva.

¿Qué dijo el exgobernador Javier "N"?

Javier “N” hizo público en sus redes sociales un posicionamiento de su defensa sobre el posicionamiento de García Jiménez quien señaló que irá contra jueces federales que le otorguen amparos.

“Nosotros no vamos a caer en ese juego, que digan lo que digan, la Fiscalía seguirá los procedimientos y que bueno que la Fiscalía no litiga en medios que luego ahí se revelan hasta las estrategias, se va a hacer justicia, eso sí”, dijo,

Campañas en fin de semana

En otro tema, apuntó que en fin de semana los funcionarios estatales pueden ir a ver a sus familias, dedicarse a las labores del hogar, acudir a tequios o hacer proselitismo en donde quieran.

Lo anterior al ser cuestionado sobre la presencia de integrantes de su gabinete en el Estado de México impulsando la imagen de la candidata de Morena a la gubernatura, Delfina Gómez.

En conferencia de prensa, reconoció que vio una foto de un vehículo oficial en Edomex, pero se trata de una unidad que se entrega como apoyo a los municipios, por lo que consideró que tendrá que ser quien lo tiene bajo su responsabilidad (alcalde) quien tenga que dar una explicación.

Cuitláhuac García Jiménez fue cuestionado sobre la presencia de integrantes de su gabinete impulsando la imagen de la candidata de Morena a la gubernatura, Delfina Gómez | Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro

“Ya lo había dicho, en fines de semana cada funcionario es libre de hacer lo que guste, labores del hogar, tequios, hay funcionarios que no se toman el fin de semana, se enfocan a la función. No obstante, legalmente son no laborales, la Constitución les da derechos políticos, pueden estar donde ellos gusten”.

Además, remarcó que su gobierno se ha mantenido respetuoso de la ley, se ha evitado el uso de recursos públicos en la promoción electoral de cualquier persona.

También refirió que en la entidad no hay cargada a favor de algún aspirante a la candidatura presidencial o a la gubernatura del estado y recordó que la elección será a través de la encuesta en su partido para conocer al o la mejor posicionada en las preferencias ciudadanas.