¿Plaquetas tienen periodo de caducidad? Especialista explica

Veracruz, Ver.- Plaquetas detienen los sangrados y tienen tres días de vida activa por lo que se recomienda usarse en ese periodo una vez que se obtienen, informó el médico oncólogo pediatra, Sergio Miguel Gómez Dorantes.

Luego de que un grupo de madres de menores con diagnóstico de cáncer denunció que en la Torre Pediátrica se les entregó material caduco, el especialista explicó que las plaquetas no tienen periodo de caducidad.

Sin embargo, tienes tres días de actividad porque de pasarse ese tiempo pierden su efectividad.

“Por lo menos tres días están activas las plaquetas, están vivas por así decirlo y no es que se echen a perder, o que se contaminen lo que sucede es que la actividad de las plaquetas es menos efectiva, cuando alguien le ponen un paquete de plaquetas caducados non es que se haya echado a perder, no hay problema la situación es que pasó el tiempo de vida”, insiste.

¿Qué son las plaquetas?

Detalla que las plaquetas son fragmentos de células que están en la sangre en la médula ósea y ayudan a producir coágulos sanguíneos para frenar el sangrado y facilitar la cicatrización.

“En términos coloquiales te puedo decir que para hacer una pared necesitamos ladrillo y cemento, para detener un sangrado necesitamos los factores de coagulación que serían el cemento y las plaquetas que serían el ladrillo, entre estas dos situaciones evitan el sangrado de todos lados, del sistema nervioso central, cualquiera”, detalla.

Las plaquetas se obtienen a través de la transfusión mediante un procedimiento especial donde se centrifuga la sangre y se separan.

El entrevistado dijo desconocer acerca de la situación que fue expuesta por las madres de familia, pero aclara que no hay consecuencias mortales en caso de suministrar una plaqueta con más de tres días de vida. “Quizá las plaquetas que mencionan tenían cuatro días, no lo sé pero no hay consecuencias, probablemente la situación de sangrado no se controlaría de la mejor forma posible”, añade.