¿Habrá castigo? Caballos maltratados en Emiliano Zapata ya no están en riesgo: PMA

El procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés afirmó que será la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA) quien determine el destino de los 16 caballos que fueron encontrados en condiciones de maltrato y abandono en el municipio de Emiliano Zapata.

“Acuérdense que la Procuraduría es la encargada de impartir justicia ambiental y hasta hoy afortunadamente no hemos tenido ningún revés de ningún juez ni problema legal, casi todos litigios que hemos llevado hemos salido avante a pesar de lo que se pueda decir o manejar, todo lo hemos llevado apegados a derecho”.

El funcionario explicó que él mismo le dijo a la influencer Elena Larrea que denunció el caso, que no les iba a temblar la mano si tenían que actuar; no obstante, apuntó que no es la PMA la responsable de estos temas dado que la Ley de Protección a los Animales establece que es la Fiscalía Especializada la responsable de ello.

“Nosotros actuamos porque pudimos constatar, hoy tenemos especialistas en el acuario que son médicos veterinarios, pudimos documentar que había maltrato y ante esta situación como autoridad ambiental debemos actuar y lo que hicimos fue quitárselos, ubicar un lugar más digno, tenemos un dictamen técnico, tenemos integrado el expediente, pero ya lo turnamos a la Fiscalía, hicimos la denuncia y será la Fiscalía la que determine el futuro de estos animales”.

Además, dijo que si alguien acredita la legal procedencia de estos se tienen que entregar y que hay por lo menos una persona que ha pedido un caballo por lo que si acredita su procedencia legal, le será devuelto.

“Y nosotros dejamos en expediente que sería adecuado buscarles un lugar y Coacolandia, ubicado en Puebla es un santuario que se dedica a recibir animales como estos caballos que están hoy en Agua Bendita en Coatepec. Los que necesitaron atención médica están en la Universidad Veracruzana en la veterinaria y también está dentro de nuestro expediente”.

Sergio Rodríguez Cortés dijo que si alguien acredita la legal procedencia de los animales se tienen que entregar | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Remarcó que todo se ha hecho conforme a la ley, que los caballos no están en riesgo, pero el final de los 16 caballos lo determinará la Fiscalía Especializada.