Policías estatales y municipales siguen siendo vulnerables al crimen: Sergio Gutiérrez

El diputado federal por Morena Sergio Gutiérrez Luna afirmó que las policías estatales y municipales siguen siendo vulnerables ante el “gran poder” del crimen -en inteligencia y fuego- para corromperlas.

Al defender que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el control de la Guardia Nacional, dijo que, que no hay condiciones para que las corporaciones policiales estatales o municipales de todo el país, en este momento, se hagan cargo de la seguridad pública.

“Necesitamos consolidar una institución como la Guardia Nacional que ya tiene 120 mil elementos, en su mejor momento la Policía Federal llegó a 40 mil elementos”.

Refirió que, si bien los índices delictivos se han mantenido, hay encuestas donde se le pregunta a la gente si quiere que el Ejército deje de ayudar en las labores de seguridad pública y es abrumadora la respuesta de la población en el sentido de que sí quieren que siga.

“El presidente dijo hace poco que había cambiado de opinión en relación de ver el estado de cómo recibió las cosas. Yo creo que no (fue una tomada de pelo) yo creo que lo rescatable es ver cuando algo tiene dimensiones diferentes a la que uno creía y con base en eso ser responsable y no casarse con la idea de que, porque lo dije y no aceptar una realidad, reconocer que hay un cambio de opinión y buscar soluciones”.

Consideró que la estrategia de seguridad es a largo plazo porque no solo tiene que ver con los criminales sino con el deterioro del tejido social, considerando que hay muchos jóvenes cuyo ideal es dedicarse a la delincuencia.

“Los niños en la secundaria te dicen que lo que quieren ser de grandes es ser sicarios o ser halcones, eso piensan los niños y a ellos no los puedes meter a la cárcel, tenemos un problema grave social (…)”.

Señaló que en este momento no es posible que las policías estatales o municipales se hagan cargo del tema de seguridad y actúen contra grupos delincuenciales.

“Muchos grupos delincuencias, se equiparan en armamento, inteligencia, recursos a las corporaciones policiacas y hay que hacerles frente con instituciones que tengan disciplina, arraigo, vocación de servicio y eso en este momento lo encontramos en la Armada de México, la Secretaría de Marina y en la Secretaría de Defensa Nacional”.

Consideró que este es el mejor momento para tratar el tema y quitarle cualquier contexto político dado que la seguridad es un tema “con el que no se juega”.

Ante eso, reiteró que se busca que la Guardia Nacional tenga una vocación más fuerte o intenso y de protección institucional donde sea más difícil que puedan ser penetrados por el crimen organizado, lo que llevará su tiempo.

“Por eso el planteamiento de ampliar del 2024 al 2028 la ayuda de las fuerzas armadas en las labores de seguridad es algo que da margen para que en ese trance se fortalezcan las policías estatales y municipales, emparejarlas con la Guardia Nacional, bajar los índices de delincuencia, generar condiciones sociales y todo eso junto porque no puede haber cosas separadas de otras”, abundó.