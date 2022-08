¿Guardia Nacional y Fuerza Civil cometen abuso de autoridad? Vecinos denuncian violencia

Veracruz, Ver.- Alrededor de las 3:30 de la madrugada del sábado mientras los habitantes del fraccionamiento Laguna Real descansaban, su sueño fue interrumpido por presuntos elementos de la Guardia Nacional y Fuerza Civil quienes de manera violenta ingresaron a la zona habitacional ubicada al poniente de la ciudad a unos cinco minutos del aeropuerto internacional.

Los habitantes fueron alertados entre ellos a través de grupos de WhatsApp de que un comando armado había agredido a los guardias de seguridad y se encontraban en las calles de Laguna Real entre Laberinto y Manglar con una supuesta orden de cateo.

Según lo que relatan los habitantes, los uniformados ingresaron a por lo menos tres domicilios donde hicieron destrozos, revisaron entre sus cosas y se llevaron pertenencias de valor, como algunas joyas y objetos además de dos vehículos. Los vecinos aseguran que los elementos vestían los uniformes de la Guardia Nacional y de la Fuerza Civil y que venían en seis unidades oficiales.

Mencionan que fueron momentos de terror porque los policías agredieron a los habitantes de los domicilios mencionados sin importar que había menores de edad y mujeres.

Una de las víctimas fue golpeado en repetidas ocasiones en la cabeza y el estómago por lo que fue llevado al Hospital de Alta Especialidad y aunque su estado se reportó como grave por fortuna fue dado de alta durante las primeras horas de este domingo 31 de julio.

Señalan que aunque pudieron auxilio al 911 ninguna autoridad además de los supuestos policías llegó al lugar. “Tenemos mucho miedo no sabemos qué está pasando lo único que sabemos es que de manera violenta ingresaron vehículos al parecer oficiales y entraron a los domicilios de vecinos sin importar que había menores, que había mujeres, los amenazaron, les revisaron sus cosas, se robaron sus pertenencias, no hemos podido ni dormir del miedo porque no sabemos si van a regresar o qué sucederá, ya se interpuso la denuncia y queremos que se investigue no podemos vivir de esta manera”, externa el grupo de vecinos.

Comentan que los hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía Regional y esperan que se hagan las investigaciones correspondientes ante el temor de que más vecinos puedan ser víctimas de este tipo de delitos.

El grupo de vecinos pide la intervención del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Maldonado, para que se investiguen los hechos.

Cabe destacar que el fraccionamiento Laguna Real se ubica en la zona poniente sobre la carretera libre Veracruz-Xalapa muy cerca de la central de Abastos y del aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona.

Para llegar al fraccionamiento se puede entrar y salir tanto por la carretera Veracruz-Xalapa como por el Eje 1 donde los comunica con los fraccionamientos Geo Villas y el Coyol.

En anteriores ocasiones los pobladores de ese fraccionamiento de clase media-alta han pedido que se refuerce la vigilancia debido a que han sufrido periodos de robos; ellos acusan que se trata de invasores que se han establecido de manera ilegal en los alrededores que aprovechan la noche para llevarse cosas de los patios.

¿Cuántas denuncias han hecho vecinos por abusos policiacos?

En los últimos tres meses habitantes del puerto de Veracruz han denunciado una serie de presuntos abusos por parte de elementos de seguridad de diversas corporaciones.

La última denuncia la hicieron hace unas cuantas horas habitantes del fraccionamiento Laguna Real en la ciudad de Veracruz quienes acusaron que sujetos uniformados de elementos de Guardia Nacional y de Fuerza Civil ingresaron a la unidad habitacional de manera violenta, haciendo destrozos en por lo menos tres viviendas y golpeando a sus habitantes.

El pasado 29 de mayo un artista urbano conocido como “Teniente Sonrisa” denunció presunto abuso de autoridad por elementos de la Policía Estatal mientras trabajaba en las calles del puerto. Su denuncia la hizo a través de las redes sociales donde relató que fue detenido arbitrariamente por los uniformados quienes le propinaron una golpiza en medio de interrogatorios a base de palabras altisonantes. Indica que los elementos le quitaron su celular y se quedaron con 320 pesos que había ganado a base de trabajo.

Otro incidente se dio en pleno centro de Veracruz en calles de Carlos Cruz entre Cuauhtémoc y Victoria cuando por la madrugada del 5 de mayo del presente año presuntos elementos de la policía se llevaron por la fuerza a José Miguel “N” sin presentar una orden de aprehensión.

La madre del joven denunció que los elementos vestían de azul y portaban chalecos tácticos con leyenda de “policía”, entraron por la fuerza a la vivienda y con amenazas y lanzando disparos se llevaron al chico al cuartel de San José sin que hasta ahora se conozca el delito cometido.

Asegura que mientras pedía calma los policías también la golpearon y aprovecharon para llevarse algunas pertenencias.

En el mismo mes de mayo un video filtrado por habitantes del fraccionamiento Colinas de Santa Fe al norte de la ciudad se exhibió a un grupo de elementos de la Policía Estatal cuando golpeaban a mujeres y menores de edad para detenerlos sin ninguna razón.

Lo que se informó en el momento es que los policías a bordo de la patrulla 3028 intentaron llevarse por la fuerza a dos jovencitos que se encontraban bebiendo afuera de su casa en las calles de Santa Bárbara de la segunda sección; los habitantes intervinieron para evitar esta acción considerada como violatoria a sus derechos por lo que se armó el zafarrancho.

Días después la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado desestimando el hecho pese a la evidencia del video y argumentó que los elementos habían acudido por una denuncia ciudadana.

"En el momento en que procedían a inspeccionar a los señalados, un grupo de personas irrumpió en el lugar y comenzó a amenazar a los policías, entre ellos una mujer que intentó arrebatar el arma de cargo a uno de los agentes. En el forcejeo, la mujer cayó al piso junto con el policía y resultó lesionada. Debido a que el grupo de civiles comenzó a amagar con agredir a los policías, estos se retiraron.

En ningún momento hubo una agresión deliberada contra ninguna persona en el lugar de los hechos.

En la Secretaría de Seguridad Pública se actúa con base en protocolos que privilegian el respeto a los derechos humanos”, fue lo que comunicó la dependencia que encabeza Hugo Gutiérrez Maldonado.