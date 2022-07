Violencia contra mujeres persiste… y ayuntamientos no tienen mapas de riesgo

Aunque las estadísticas alertan sobre la situación de violencia de género y la prevalencia de mujeres víctimas del delito de feminicidio, homicidio, lesiones y secuestro, los gobiernos municipales carecen de mapas de riesgo o diagnósticos sobre zonas con alto índice de violencia; contar con estos instrumentos permitiría implementar estrategias y medidas de seguridad específicas para las mujeres, adolescentes y niñas.



De 212 municipios, sólo 38 por ciento (81 municipios) tiene identificadas colonias y localidades consideradas como zonas de mayor incidencia de violencia contra las mujeres, para las cuales se han dirigido medidas de prevención coordinadas, en su mayoría, por los institutos municipales de las mujeres.

Según los informes proporcionados por 144 gobiernos municipales, 81 alcaldías reportaron un total de 616 zonas catalogadas con mayor incidencia de violencia para mujeres, adolescentes y niñas, de las cuales 400 son colonias y 216 localidades o comunidades.

Los municipios con mayor número de zonas de violencia contra las mujeres son: Río Blanco (51), Martínez de la Torre (45), Córdoba (42), Papantla (36), Boca del Río (30), Ilamatlán (24), Tuxpan (23), Huatusco (17), Nanchital (14), Tezonapa (13), Emiliano Zapata (11), Minatitlán (11), Tempoal (11), Filomeno Mata (10), Las Vigas de Ramírez (10), Veracruz (10) y Xalapa (10).

Le siguen Álamo-Temapache y Misantla, con nueve zonas cada uno; Ixcatepec, Los Reyes, Orizaba y Tlacotalpan, con ocho lugares reportados; Santiago Tuxtla, con siete zonas; Camerino Z. Mendoza, Cerro Azul, Jáltipan, Lerdo de Tejada, Poza Rica y San Andrés Tuxtla, con seis zonas; Acultzingo, Astacinga, Cosamaloapan, Fortín de las Flores, Ignacio de la Llave, Naolinco, Tantoyuca, Tatatila, Tomatlán y Yecuatla identificaron cinco zonas con incidentes de violencia contra la mujer.

Mientras que los gobiernos de Catemaco, Miahuatlán, Playa Vicente, Puente Nacional, Texcatepec, Totutla, Xico y Zontecomatlán reportan cuatro zonas rojas en sus respectivas municipalidades.

Los ayuntamientos de Acajete, Actopan, Alvarado, Ángel R. Cabada, Coxquihui, Ixhuacán de los Reyes, Pueblo Viejo, Santiago Sochiapan, Tierra Blanca, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Úrsulo Galván, Villa Aldama, con tres zonas registradas, respectivamente.

Las alcaldías de Acayucan, Chacaltianguis, Chinameca, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Cuichapa, Ixhuatlancillo, Jilotepec, Manlio Fabio Altamirano, Nogales, Paso del Macho, Tepetlán y Tlapacoyan tienen identificadas dos zonas de mayor violencia.

En tanto que Banderilla, Coetzala, Juan Rodríguez Clara, Sochiapa, Tancoco y Tlaltetela, tienen una colonia o localidad con mayor incidencia de violencia contra las mujeres.

Cabe precisar que las 616 colonias y localidades reportadas por los municipios como zonas rojas o de mayor incidencia de violencia contra las mujeres, atiende a tres fuentes de información: al número de atenciones brindadas desde el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), a las estadísticas de llamadas de emergencias al 911 por casos de violencia contra las mujeres, así como a datos recabados por el área de Seguridad Pública Municipal.



¿Qué municipios de Veracruz no tienen datos de violencia contra mujeres?

La falta de registro de casos y, en consecuencia, de información relativa a la situación de violencia que viven las mujeres, adolescentes y niñas, es uno de los factores que impide a los gobiernos municipales contar con información mínima necesaria para el diseño e implementación de acciones, programas y políticas públicas eficaces que atiendan la problemática de violencia y construyan entornos seguros.

Uno de los gobiernos municipales que refirió no contar con diagnóstico sobre zonas de mayor incidencia de violencia contra las mujeres es Coatzacoalcos, el cual –desde 2016–fue incluido en la lista de los 11 municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM) por violencia feminicida y que, además, el actual Gobierno Federal lo ubica en la lista de los 100 municipios del país con más casos de feminicidios.

Cabe recordar que una de las metas establecidas en el Programa de Trabajo de la Primera Alerta de Violencia de Género, que incluyó a la ciudad de Coatzacoalcos, era contar con un diagnóstico de los espacios públicos donde se realizan conductas violentas o delitos en contra de las mujeres y las niñas; una vez elaborado el diagnóstico municipal, se trabajaría en operativos de patrullajes preventivos por zona en lugares definidos, así como otras medidas de seguridad que incluían alumbrado público en zonas de riesgo y promoción de líneas para la atención de casos de violencia.

No obstante, a la fecha, los ayuntamientos no logran contener el problema de violencia contra las mujeres, pues ni siquiera tienen elaborado un mapa de riesgo.

Otro caso de alcaldías que carecen de este tipo de instrumentos es el de Altotonga –donde por cada 100 mil mujeres, cinco son víctimas del delito de feminicidio, según cifras recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)–, el cual reconoció no contar con un diagnóstico, por lo que implementaría una campaña en las comunidades para identificar las áreas de mayor incidencia de violencia.

En el actual gobierno de Perote, la información sobre la situación de violencia que viven sus mujeres y niñas se encuentra en calidad de “reservada”; otros municipios, como Ixhuatlán del Café, refirieron que apenas trabajarán en la elaboración de un diagnóstico, algunos más argumentan la falta de información debido a los cambios de administración o falta de personal en los IMM.

Entre los ayuntamientos que reportaron no contar con informes sobre zonas de riesgos para las mujeres son: Alto Lucero, Atzalan, Ayahualulco, Chocamán, Chontla, Coatepec, Cuitláhuac, Jalacingo, José Azueta, La Antigua, Maltrata, Medellín de Bravo, Rafael Lucio, Sayula de Alemán, Soteapan y Zongolica.

Por su parte, el ayuntamiento de Alpatláhuac mencionó que a pesar de los casos de violencia contra las mujeres registrados en la municipalidad, las mujeres tienen miedo de de denunciar las agresiones, debido a que “dependen económicamente del esposo, no tienen empleo para salir adelante con sus hijos”.

En Tampico Alto, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) explica que tanto en la cabecera municipal como las comunidades tienen incidencia de violencia contra las mujeres de tipo psicológico, físico y patrimonial, pero persiste la falta de información entre las víctimas.

De igual manera, las alcaldías de Santiago Sochiapan y Teocelo declararon que se han presentado casos de violencia familiar o de violencia contra mujeres en las cabeceras municipales, pero consideran que no ha sido necesario catalogar zonas como focos rojos de violencia.

¿Qué municipios dicen no tener focos rojos de violencia?

De acuerdo con los datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia y acceso a la información pública, 36 municipios aseguraron no contar con zonas declaradas como focos rojos de violencia contra las mujeres.

Entre estos municipios que afirmaron encontrarse libres de zonas de violencia se encuentran: Apazapan, Aquila, Atoyac, Calcahualco, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Chiconamel, Citlaltépetl, Coacoatzintla, Ixmatlahuacan, Jalcomulco, La Perla, Landero y Coss, Las Minas, Benito Juárez, Mariano Escobedo, Mecatlán, Moloacán, Naranjos-Amatlán, Nautla, Ozuluama de Mascareñas, Pajapan, Platón Sánchez, Rafael Delgado, Saltabarranca.

Además los municipios de San Juan Evangelista, Soledad de Doblado, Tecolutla, Tenampa, Tepaxtlaco, Texistepec, Tlaquilpa, Tuxtilla, Uxpanapa, Vega de Alatorre y Zaragoza.

¿Qué dicen las estadísticas sobre la violencia?

El Centro Nacional de Información (CNI) reporta que, desde enero a mayo de 2022, en Veracruz se iniciaron 36 carpetas de investigación por el presunto delito de feminicidio.

Estos 36 feminicidios denunciados ocurrieron en los municipios de Acayucan, Altotonga, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Catemaco, Córdoba, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Coatzintla, Cosautlán, Ixhuatlán de Madero, Jáltipan, Las Vigas, Medellín de Bravo, Nanchital, Oluta, Papantla, Perote, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Río Blanco, Teocelo, Tequila, Tlapacoyan, Tierra Blanca, Tlalnelhuayocan, Úrsulo Galván, Veracruz y Xalapa.

Hasta el pasado mes de mayo, la entidad veracruzana ocupó el tercer lugar nacional en feminicidios; fue la segunda entidad en el país con mayor número de víctimas mujeres de secuestro y extorsión, también se ubicó en segundo lugar por delitos de violencia de género.

En los primeros cinco meses de 2022, la entidad acumula 1215 mujeres víctimas de lesiones dolosas, 36 de homicidio doloso y 340 por lesiones dolosas

Veracruz ocupa el noveno lugar en delitos de violencia familiar con un total de 4 mil 989 casos denunciados y el lugar número 14 por llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, con un total de 2 mil 244 solicitudes de auxilio.