En Veracruz hubo gobernadores “mediocres y ladrones”: AMLO

Al señalar que logrando ahorros el gobierno de Veracruz podría eliminar el impuesto por tenencia vehicular, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador manifestó que la entidad padeció por años las administraciones a cargo de gobernadores “mediocres y ladrones”.

En la conferencia de prensa de este día defendió la labor del actual Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien, dijo, es una persona honesta y confiable.

“En mi estado, porque mi padre era veracruzano, tuvieron la mala suerte de padecer de gobernadores mediocres y ladrones durante mucho tiempo, ofrezco disculpas por decirlo tan fuerte, pero como decimos en Veracruz y en Tabasco también: no los vamos a estar choreando, ahora tienen un Gobernador honesto y aun así ahí lo están atacando y a los que saquearon ni los tocan”, expuso.

¿Se podrá eliminar el cobro de la tenencia vehicular?

El mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de eliminar el impuesto por tenencia vehicular en los estados donde todavía se aplica dicho cobro, entre ellos Veracruz y la Ciudad de México.

Al respecto, afirmó que en ambos casos se cuenta con gobiernos honestos, por lo que tendría la posibilidad de eliminar dicho pago.

“En el caso de Veracruz y de la Ciudad de México se tiene la confianza en que son gobiernos honestos, si fuera Veracruz como antes yo diría que está complicado el asunto, pero tienen un Gobernador honesto, yo estoy seguro que si Cuitláhuac (García Jiménez) logra ahorros va a poder decir que se suspende la tenencia”, expresó.

Recordó que se trata de un impuesto local, por lo que depende de las acciones que se puedan aplicar para poder eliminarlo, “si hay 17 entidades en las que ya no se cobra y faltan 15, ellos (los gobernadores) tienen que tomar sus decisiones, todo de acuerdo a sus finanzas”.

Puntualizó que muchos gobiernos estatales y municipales quedaron endeudados en las pasadas administraciones, motivo por el que los actuales gobernadores y alcaldes están realizando acciones para mejorar sus finanzas.

“Nosotros ayudamos más allá de nuestras obligaciones fiscales a los estados, les adelantamos participaciones, nunca se les ha dejado de entregar lo que por derecho les corresponde, puntualmente se les otorga desde que llegué a la administración y cuando vemos que es una situación de emergencia intervenimos y ayudamos”, manifestó.

¿Qué dijo el presidente sobre la FGE?

Por otra parte, el Presidente aseguró que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, ha generado resultados, lo cual, manifestó, no sucedía con el exfiscal Jorge “N”.

Como ejemplo de ello refirió que por el caso del multihomicidio registrado en julio pasado en Boca del Río, donde perdieron la vida siete integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad, ya se tienen resultados.

“En el caso de Veracruz se dio a conocer que se tiene detenida a la persona que participa en el horrendo crimen de toda una familia, ayer me tocó conocer a la Fiscal de Veracruz y la felicité porque el otro Fiscal, claro que no puedo juzgarlo porque no me corresponde, pero está detenido y la nueva Fiscal está dando resultados porque si vemos la incidencia delictiva en Veracruz ha bajado mucho en homicidios, en secuestros y tuvo que ver el cambio en la Fiscalía”, mencionó.

Ante ello, puntualizó que de manera precisa siempre pide a los gobernadores que tengan cuidado sobre las personas que seleccionan para otorgarles el cargo como Fiscal General o titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Por eso insisto mucho en que los Gobernadores y Gobernadoras cuiden quién va de Fiscal y de Secretario de Seguridad Pública porque si no, no se avanza, de eso se trata, de que sea gente íntegra, que no se venda, que no los compren, que no sean empleados de la delincuencia, de eso depende muchísimo, no se avanza en algunas partes porque hay contubernio entre delincuencia y autoridades”, agregó.