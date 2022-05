Relajar medidas Covid no es recomendable; doctora Abigail te explica los riesgos

No se debe interpretar a conveniencia la no obligatoriedad en el uso de cubrebocas en espacios abiertos, dado que esto aplica únicamente cuando se está a dos metros de distancia con otras personas, afirma la doctora Abigail Bello Gallardo, médico familiar.

Y es que enfatiza que cuando no se respeta la “sana distancia” seguirá siendo necesaria su utilización para evitar el contagio del SARS-CoV-2.

“El no usar el cubrebocas en lugares abiertos, esto es a dos metros de distancia, si no se va a usar se debe estar a dos metros de distancia a la redonda, si alguien va a estar más cerca, hay que utilizarlo, la gente lo traduce como quiere, pero así es”.

Te puede interesar:

Además, sostiene que los hábitos de higiene como el lavado de manos debería continuar y no perderse nunca pues ayudará a prevenir enfermedades gastrointestinales, problemas de la piel y los ojos.

Explica que el lavado de manos es un buen hábito de salud que se dejó por muchos años, pero que no se debe dejar perder.

Local ¿Casos de hepatitis infantil en Veracruz? Esto dice Ramos Alor

“Antes al llegar a la casa, la mamá lo primero que decía era no me hables, no me digas nada, vete a lavar las manos y ya luego vienes, eso ayudó para que no hubiera enfermedades gastrointestinales, problemas de la piel, problemas de los ojos, todo esto que tiene que ver con los malos hábitos de higiene, es importante que los retomemos, entre ellos que nos dejemos nunca el lavado de manos continuos”.

Sobre la contratación de médicos cubanos coincide con que son muy pocos los médicos “contados con los dedos de las manos” que desean irse a zonas serranas o desérticas con los peores climas y donde no hay suficientes alimentos ni los servicios básicos.

“Sin agua, sin luz, sin internet sin teléfono, sin nada, y allá se van a tener que ir los que quieran ir, en este caso los cubanos, ellos sí quisieron irse porque la mayoría de los médicos en general queremos venirnos a las ciudades, nadie se quiere ir a una comunidad donde hay agua y luz, pero sea finalmente una comunidad, todos quieren estar en las ciudades”.

Por ello refiere que, si se les preguntara, más del 99 por ciento de los médicos del país, rechazaría irse a la sierra y pasar carencias, poniendo como pretexto algún padecimiento, su edad o familia.

Médicos cubanos son bienvenidos: Rafael Aguirre

La contratación de médicos cubanos planteada por la federación es “sana y sensata”, afirma el doctor Rafael Aguirre Cardoza, gastroenterólogo endoscopista, al subrayar que no llegan a desplazar a ningún especialista, ni quitar plazas a un médico general ni familiar.

“Esto es como cuando decimos vamos a hacer un intercambio entre estudiantes, entre la medicina que tiene Cuba, que tiene México, Estados Unidos, y cómo México se va a enriquecer y a nutrir con estos conocimientos que también son importantes”.

Local En pandemia hubo 60 mil nuevos casos de diabetes, ¿cómo los detectaron?

En entrevista, refiere que todo el apoyo y ayuda que llegue al país beneficia a su población en muchos aspectos considerando que hay especialistas que no quieren o pueden llegar a las zonas rurales más alejadas.

“Porque he escuchado pronunciamientos incluso de los colegios médicos de México donde dicen que no están de acuerdo, pero tampoco le facilitan al especialista irse a las zonas rurales a donde nadie se quiere ir, donde no hay agua, no hay luz, no hay comunicación y es a donde van a ir estos médicos, que ellos sí vienen con esta intención de cooperar y obviamente de alentar que el médico mexicano pueda participar en estos programas de salud”.

Durante la inauguración del consultorio 302 ubicado en la Policlínica Óptima Xalapa Hospital de Especialidades Médicas donde se brindará atención médica de alta calidad y de alta especialidad tanto en Gastroenterología como en endoscopía gastrointestinal y los principales padecimientos de medicina preventiva, señala que no es nuevo el que los médicos no se quieran arriesgar al ir a zonas alejadas a prestar un servicio social.

“Pero creo que ahora es una circunstancia donde el mismo pueblo, la misma sociedad, exige servicios de salud a la altura y considero que no se desplaza a nadie, los médicos cubanos a mi juicio son bienvenidos, nuestros hermanos, nuestros colegas y tenemos que aprender mucho todos de todos”.

Lee más: Madres invencibles: Luchan contra el cáncer y los prejuicios

Asimismo, expone que la pandemia es un parteaguas porque en general muchas enfermedades tanto gastrointestinales, de tipo hepáticas o de tipo autoinmunitario, así como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades del corazón o cerebrovasculares se dispararon.

“Sí hubo un incremento bastante alto, por lo menos arriba del 25 o 35 por ciento, porque muchos hospitales vieron limitada la atención médica por estar abocados o generando la atención para la enfermedad respiratoria como el SARS-CoV-2”.