Exhiben a jugador veracruzano de primera división; ¿cuál fue el motivo?

Veracruz, Ver.- El futbolista de origen veracruzano y actualmente jugador de los Tigres de Nuevo León, Raymundo "N" fue denunciado a través de las redes sociales como un padre presuntamente irresponsable que no se hace cargo de su hijo.

Según la usuaria Abril “N”, el futbolista sí cuenta con los medios económicos ya que desde el torneo clausura 2020 está contratado como delantero por el club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

¿Qué dijo la mujer sobre el jugador veracruzano de los Tigres de Nuevo León?

En la publicación, la usuaria explica que Raymundo la tiene bloqueada por lo que tuvo que recurrir a las redes sociales para exhibir al jugador.

Local ¡Cuidado! Alertan sobre hoteles informales promocionados en plataformas digitales

“Hoy con mucha pena y vergüenza subo este post con el único fin que Raymundo (que me tiene bloqueada) se comience a hacer cargo de su hijo correctamente, pido su ayuda para difundir y que mi hijo deje de ser el único afectado, hay papás que verdaderamente no pueden apoyar, pero el señor están contratado por @clubtigres así que no creo que no tenga dinero”, fue parte de lo expresado.

La agraviada pidió apoyo a la colectiva Brujas del Mar, al Club Tigres y al sistema DIF de Veracruz para replicar el mensaje.

Raymundo es un jugador de 23 años que jugó para el Club Tiburones Rojos de Veracruz, actualmente pertenece al club de los Tigres y previo al actual Clausura 2023 fue operado de una rodilla a finales del 2022.

Cabe destacar que Raymundo es un joven que viene de una familia de futbolistas hijo de Filiberto, nacido en Minatitlán, Veracruz quien jugó como mediocampista en equipos como el extinto Club Tiburones Rojos de Veracruz y en los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, actualmente está retirado del deporte.