¿Qué causa la falta de agua en Xalapa? Ambientalista lo explica

Xalapa, Ver. En la mayor parte de Xalapa el desabasto de agua ha ido en crecimiento, por lo que sus habitantes acusan la falta de servicio y cobros altos.

¿Qué ocasiona que falte agua en Xalapa?

Ante este panorama, Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), explicó que la falta de agua en Xalapa es un problema que tiene varios factores entre los que destacan los malos manejos del organismo regulador de agua, la expansión de la mancha urbana y la devastación ambiental.

Local ¿Cuándo habrá tandeo de agua en tu colonia? Va lista y días

El ambientalista destacó que la responsabilidad del Gobierno Municipal en turno es dotar de agua y saneamiento a sus habitantes. No obstante, expuso que muchas de las irregularidades de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) Xalapa dificultan el proceso debido a que no se cuenta con los recursos necesarios para hacerlo.

“Cabe destacar que el cobro del agua y el saneamiento ha sido la caja chica de los gobiernos en turnos y del sindicato de CMAS. Tienen una plantilla de más de 2 mil trabajadores, entonces eso te explica la operatividad ineficiente que hay de este recurso o bien natural", comentó.

Rodríguez Curiel apunta que la expansión de la mancha urbana es otro de los factores de la escasez de agua en la región. Y es que, apunta que los gobiernos municipal, estatal y federal le han permitido a los ejidos de Xalapa, Banderilla, Emiliano Zapata y Tlalnelhuayocan vender la tierra para la expansión de la mancha urbana.

La expansión de la mancha urbana es otro de los factores de la escasez de agua en la región | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Entonces todo aquel bosque mesófilo que estaba lleno de cafetales y vegetación se convirtieron en planchas de cemento por la expansión urbana. A la fecha el gobierno estatal, federal y municipal no ha logrado contener la venta de tierra ejidal, el caso más patético y espantoso es El Castillo; el crecimiento urbano para allá es horroroso, el crecimiento urbano para Emiliano Zapata es terrible”, explicó.

Dijo que a ningún gobierno le interesa detener la mancha urbana que hace que se requiera más agua y que se pueda obtener menos.

Otro factor son la expansión de la mancha urbana y la devastación ambiental | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Qué deben hacer los habitantes ante la falta de agua?

Rodríguez Curiel dice que ante la escasez, las personas deben aprender a ahorrar el agua y que deben verla como un bien no renovable, “y que estamos obligados a cuidarlo y a no contaminarlo, pero sobre todo le solicitó a la sociedad que le exija al gobierno municipal que tenga un reglamento de agua, del uso de agua y del saneamiento, que también les corresponde, no solamente el agua, también el saneamiento".

Así mismo, indicó que no entiende cómo Xalapa existe el problema de agua, cuando se tiene una precipitación anual importante. Lamentó que no exista la infraestructura necesaria para su aprovechamiento y que “ríos enteros” de agua de lluvia se vayan al drenaje.

El ambientalista aseguró que “es una vergüenza” que los manantiales de Xalapa se vayan al drenaje. “Eso demuestra que no ha habido ningún interés a la fecha por resolver este problema que tiene solución. Primero se debe modificar el reglamento de agua para que se obligue a los ciudadanos a cosechar el agua y a cuidarla y que obligue a las empresas a forestar la zona que han devastado”, concluyó.