Quiere Fuerza por México que Fiscalía revise antecedentes de sus candidatos

El partido Fuerza por México en Veracruz busca firmar un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado, para garantizar que los aspirantes a candidatos de ese instituto político sean “gente de bien”.

El presidente del partido en Veracruz, Eduardo Vega Yunes, reconoció que los institutos políticos deben ser el primer filtro para que no puedan acceder a cargos municipales, estatales y al congreso del estado, personas que no deban.

¿Para qué quiere Fuerza con México una reunión con la FGE?

“Hemos estado buscando una reunión con la Fiscalía del Estado para poder tener un convenio donde podamos garantizarle al pueblo de Veracruz que nuestros aspirantes, que nuestras estructuras son gente de bien, que no cuenten con los antecedentes (penales) que, aunque hay plataformas, queremos ir un poco más allá para cuidar esta parte. Estoy buscando un convenio donde ellos puedan tener o nosotros podamos poner sobra la mesa los perfiles donde se lleve una especie de mesa de seguridad”.

Refirió buscarían que se lleve a cabo una “auditoría” de las y los aspirantes a los distintos cargos, donde se pueda tener la certeza de que no cuenten con antecedentes negativos y no solo que estén en una plataforma por una denuncia, sino que por investigación se sepa que no enfrentan ningún proceso legal.

“Vamos hacer un gran esfuerzo hoy más que nunca desde Fuerza por México, es algo que hemos platicado en las distintas reuniones, lo vamos a tratar en la asamblea estatal que está integrada por delegados que están en todo el territorio de Veracruz. Estamos revisando nuestros lineamiento y procedimientos, primero desde casa, para después llevar a este convenio y estamos ya tocando la puerta de la Fiscalía para poder tratar de lograr este objetivo”.

Apuntó que el proceso de selección de los candidatos será como lo marcan los estatutos, ya sea a través de una elección interna de la militancia o de una selección directa.

También señaló que están en el proceso de arranque del proceso de afiliación que tendrá una duración de 40 días que será en tres etapas este año y que a la fecha llevan más de 10 mil formatos de registro de afiliación y se espera que la respuesta sea todavía más favorable.