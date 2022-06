Xalapa, de 30 mil comercios pocos están empadronados, ¿te han extorsionado?

El regidor titular de la comisión Edilicia de Desarrollo Económico, David Florescano Pérez, revela que de los más 30 mil comercios de todos los giros que hay en la ciudad, solo el 30 por ciento están empadronados.

"Algunos porque no han refrendado y otros porque nunca han estado, la verdad es que es un tema en el que hay que avanzar muy fuertemente y eso es cuestión cultural también que la gente se acostumbre a trabajar legalmente".

Y es que alerta que, de lo contrario, estas situaciones se prestan a la corrupción "de gente que los llega a visitar, saben quién no tiene su licencia, quién no tiene sus papeles en orden y se presta a eso". Detalla que se trata de comercios que van desde tienditas de la esquina y hasta restaurantes quienes no están registrados ante el Ayuntamiento, cuando todo el comercio de la ciudad tendría que estar empadronado legalmente. "Todo el comercio de la ciudad tendría que estar empadronado legalmente para que no después llegue un inspector y te ande pidiendo los papeles y si no tienes papeles se presta a otra cosa"

Estos números vienen de un estudio que ha hecho la oficina de Desarrollo Económico junto con la dirección de Ingresos

Asimismo, explicó que están haciendo una campaña invitando para que los negocios se regularicen y que muchos han podido refrendar sus permisos.

"También hay nuevas aperturas, están en todo su trámite, en su proceso de generar esta nueva apertura, estamos tratando de facilitar el acceso a los servicios, antes eran muy tardadas las licencias, ahorita en el CREA tenemos un delegado de Protección Civil, un enlace de Desarrollo Urbano, de Salud Pública para que la gente no tenga que estarse trasladando por toda la ciudad, ahí mismo llega, hace su trámite y los enlaces de las distintas áreas empiezan a calificar su negocio".

Autoridades municipales han señalado que con el paso de la pandemia por Covid-19 hay interés de los empresarios por emprender e invertir en la capital del estado.