Cuenta Pública podría ser rechazada por el Congreso local; ¿cuál es el motivo?

Al respaldar la labor de los alcaldes que "hicieron bien las cosas", el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, adelantó que la Cuenta Pública 2021 que entregó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) podría no ser aprobada.

El pasado 30 de septiembre, el Orfis entregó los resultados de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2021 y en esta, los ayuntamientos fueron observados por más de 3 mil millones de pesos.

Te puede interesar: Congreso local inicia auditoría al ayuntamiento de Ayahualulco

¿Qué dijo Juan Javier Gómez Cazarín sobre la Cuenta Pública?

Ante ello, el legislador aprovechó sus redes sociales para emitir un mensaje en el que criticó que el Orfis no haya considerado las solventaciones que presentaron los alcaldes en turno.

Local Hubo festín y desvío en Camerino Z. Mendoza; ¿por qué lo dice alcalde?

"Esta semana vamos a votar la Cuenta Pública, pero se los digo así, para que no digan que lo mandó a avisar, no, yo no voy a votar a favor de una Cuenta Pública la muestra que presentaron los nuevos alcaldes", dijo.

Refirió que la mayoría de los alcaldes en funciones ha acudido al Congreso local para señalar que no fueron tomadas en cuenta las actas de entrega.

"Muchos de ellos cubren a los exalcaldes que no hicieron las cosas bien, pero también hay que decirlo, hay alcaldes que llegan al Congreso y presentan las pruebas de que ellos presentaron la documentación correspondiente ante el Orfis y no se las tomaron en cuenta", expresó.

Ante ello, afirmó que los ediles que hayan cumplido con la correcta aplicación de recursos serán apoyados por el Congreso local; sin embargo, quienes no hicieron las cosas deberán rendir las cuentas correspondientes.

"Alcaldes, los que hicieron las cosas bien, los vamos a apoyar y los vamos a defender, siempre y cuando las pruebas estén aquí, pero nos ha tocado ver cómo cobraron pavimentaciones que no hicieron", mencionó.

Como ejemplo, manifestó que en San Andrés Tuxtla se hizo una pista de tartan que a los siete meses está destruída, "cómo van a aprobar eso y cómo no va a salir con observaciones, no vamos a tapar nada de eso, pero lo peor es que la gente que estaba en obra pública, los supervisores, trabajaron en la antepasada (administración) y los contrataron en la pasada (administración) y el alcalde salió mal, actualmente siguen trabajando, no vamos a permitir que en Veracruz se siga corrompiendo, actuando en contra de los intereses del pueblo".

"No somos tapaderas de ninguna acción de corrupción, nosotros tenemos el compromiso, somos representantes y eso es lo que vamos a hacer", advirtió.