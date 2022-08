Primaria Adalberto Tejeda aún sufre consecuencias de huracán Grace; los detalles

Alumnos de la Escuela Primaria Adalberto Tejeda no tendrán un regreso a clases totalmente presencial debido a que el plantel ubicado en la avenida México quedó inutilizable tras el paso del huracán "Grace", en agosto de 2021, y ahora toman clases en aulas móviles que son insuficientes.

Tras el daño estructural que sufrió el inmueble y luego de las gestiones realizadas se acordó que los menores tomarían clases en cinco aulas móviles en las instalaciones de los Centros de Atención Múltiple de la Zona 05 de Educación Especial de la colonia Lagunilla, cuyas autoridades les prestaron además cuatro salones desde febrero pasado.

Este lunes, asistieron los 16 grupos que conforman toda la comunidad estudiantil por ser el primer día, pero cuatro grupos a los que no les correspondía acudir por la falta de aula se quedaron en las áreas verdes para la presentación del grupo y sus maestros.

Alma Gabriela Hernández Santiago, directora de plantel educativo | Foto: Luis Romero

El ciclo escolar anterior podían acudir solo dos veces a la semana algunos grupos y tres veces a la semana otros, mientras que el resto tomaba clases virtuales. Este año, aunque la población disminuyó debido al número de bajas por las condiciones que enfrentan, al pasar de 310 a 234 alumnos, todavía les es imposible tomar clases presenciales completamente.

“En este ciclo escolar la población disminuyó considerablemente; sin embargo, es un número de alumnos que nos permite brindarles más días de clases presenciales. Quedó un número óptimo para poder organizar a los niños en las aulas móviles que se proporcionaron por parte de la Oficialía Mayor que ha brindado un apoyo cercano a nuestra comunidad escolar”, dijo la directora del plantel, Alma Gabriela Hernández Santiago.

Ahora, primero y sexto grado van a asistir cuatro veces a la semana de manera presencial y de segundo a quinto grado, irán tres veces a la semana; el resto tendrá que continuar con las clases virtuales.

Refirió que la autoridad educativa les informó que la empresa encargada iniciaría los trabajos de reconstrucción del plantel, pero a la fecha ello no ha sucedido por lo que hizo un llamado a la Secretaría de Educación de Veracruz para agilizar los trabajos ante las necesidades de esa comunidad estudiantil.

“Hubo una respuesta y ya contamos con una constructora, ya está limitado el plano de la escuela, ya se nos presentó todo; sin embargo, desde julio, agosto quedaron de informarnos si la constructora ya iniciaba sus trabajos; sin embargo, no se dieron las fechas, dijeron que en septiembre ya iniciaría porque el dinero que está destinado a dicha obra es muy grande”.

Según las estimaciones, la obra tardaría entre dos y tres años, y aunque la idea sería renovar el comodato con los directivos de Servicios de Educación Especial, no es seguro, por lo que temen que la autoridad educativa no responda y que incluso los fondos que se destinen para la obra puedan ser “desviados”.

“El secretario de Educación (Zenyazen Escobar) cuando asistió a la inundación, hizo un compromiso con nuestra comunidad escolar de atender esta situación lo más pronto posible porque las condiciones no son las óptimas, nosotros aquí carecemos de muchos espacios, de muchos tiempos y nos tenemos que ir adaptando a todas esas situaciones y es una necesidad prioritaria el que las autoridades educativas atiendan de lleno esta situación de la infraestructura de nuestra escuela”.

Tienen esperanza de nueva escuela o les cambien el recinto

La señora Ana Grisel Lagunes, quien tiene un hijo en tercer año y otro en sexto en la escuela Adalberto Tejeda, dijo que el plantel de la avenida México está totalmente en el abandono y vandalizado por lo que pidió al secretario de Educación Zenyazen Escobar García no olvidarse de esa escuela. “Lo que queremos es que nos construyan la escuela o nos den un lugar donde los niños puedan ir del diario a la escuela ya que casi no van por lo mismo de que no tienen aulas para acudir y pues no nos han hecho caso y espero que Espacios Educativos haga algo por los niños”.

Recordó que en septiembre del año pasado y luego del paso del huracán Grace, la secretaría de Protección Civil dictaminó que el plantel no era apto para seguir dando las clases por lo que sería demolido y reconstruido, lo que no ha sucedido. “Hasta ahorita nada más la desmantelaron y se quedó al olvido y ahí está, sola, con monte y es importante que hagan caso”.

Ahora, en el Centro de Atención Múltiple, donde reciben las clases los menores, no pueden salir al recreo porque es un lugar donde se atiende a personas con alguna discapacidad. “Los niños tienen que estar como aislados en una zona donde no pueden jugar, andar corriendo como normalmente lo hacen”, dijo la señora Ana.

Huracán Grace provocó que menores tengan que estudiar en salones móviles | Foto: Luis Romero

La madre de familia, dijo que, si bien este lunes citaron a todos los alumnos, no tomarán clases presenciales todos los días porque no caben. “Lo que pedimos es que no se olviden de la escuela, que hagan algo, sobre todo Espacios Educativos que es quien debería ver. El año pasado vino el secretario de Educación y dijeron que iban a actuar, que iban a reconstruir la escuela supuestamente como en dos años quedaba, pero yo creo que no es justo y no han hecho nada, está la escuela olvidada, si quiera ya hubieran empezado a demoler, pero no tienen interés”.