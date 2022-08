Pago en efectivo se desploma en gasolineras; ¿cuál es la razón?

Córdoba, Ver.- Hasta en un 20 por ciento de desplomó la venta de gasolina al contado durante la emergencia sanitaria por Covid-19 que provocó el cierre de escuelas, comenta Gonzalo Tress Capitaín, gerente de Macosa.

“Ahorita con el tema de la emergencia sanitaria la venta de contado que es la de la ama de casa que lleva a los hijos a la escuela, esa es la que ha sufrido un poco más, yo considero que debe ser como un 10 o 20 por ciento de contracción”, dice.

Y es que con la suspensión de clases presenciales la movilidad ciudadana que se tiene en temporada escolar prácticamente se detuvo, lo que redujo de manera considerable la venta de combustible de manera diaria.

Local

No obstante, confían que ahora que se retoman al cien por ciento las clases de manera presencial pueda recuperarse ese mercado al haber mayor movimiento de padres de familia para atender las necesidades de los hijos.

Tress Capitaín reconoce que otro factor que ha golpeado al sector gasolinero ha sido la inseguridad a nivel estado, pues hay fleteras que comienzan a buscar rutas alternas para no pasar por el estado a fin de evitar robos y asaltos.

Lo que también ha provocado que, al menos en la región Córdoba-Fortín, tres empresas gasolineras hayan cerrado sus puertas al tener una caída de ventas de manera considerable y no poder cubrir los gastos de operatividad de las mismas.

El empresario representante del grupo gasolinero Macosa, señala que aunque el sector ha tenido una fuerte contracción, se tienen buenas expectativas para el cierre de año, pues a pesar de la situación económica que se vive de manera general el combustible es algo que se sigue consumiendo.

Vuelve a leer: ¿Tú emigraste buscando mejores salarios? Escasea mano de obra, dice Coparmex

Reitera que con el regreso a clases se reactivarán varios sectores económicos y el de los combustibles no estará exento pues habrá mayor movimiento de vehículos particulares y de transporte público, lo que sin duda ayudará a reactivar la economía local.

(Publicada originalmente en El Sol de Córdoba)