Vivir en zona de riesgo, necesidad que obliga a familias de escasos recursos

No es por falta de voluntad sino por necesidad que las familias xalapeñas que viven en zonas de alto riesgo se niegan a evacuar, aseguró Luis Sardiña Salgado, director de Protección Civil Municipal de Xalapa.

En entrevista, destacó que la autoridad municipal no cuenta con los recursos necesarios para poder reubicar a quienes habitan estos espacios por lo que tampoco pueden forzarlos a dejar sus hogares y buscar otros sitios para vivir. “No es que no quieran salir o que no hagan caso, yo veo la humildad y la necesidad (...) Y ante esa necesidad no los podemos sacar y ante la falta de recursos de los gobiernos es imposible poder atender o evacuar a 20 mil personas o darles casas a todos”, dijo.



En entrevista, dio a conocer que lo que sí hace la autoridad municipal es mantener contacto directo con las familias que habitan estos lugares a fin de darles a conocer las condiciones meteorológicas, los niveles de lluvia que se esperan así como los momentos en los que es necesario evacuar. Expuso que se cuenta con chats directos con los vecinos a través de grupos en los que se monitorea cuando hay situaciones de riesgo.



Precisó que el Atlas Municipal y de Riesgo con el que cuenta el Ayuntamiento de Xalapa tiene identificadas 9 zonas de riesgo que son vulnerables a deslaves y deslizamientos de tierras y que en todas ellas se han hecho recorridos para alertar a la población sobre los peligros que corren.

Sin embargo, reiteró que Protección Civil Municipal opera con recursos escasos por lo que no se pueden plantear otras acciones para apoyar a la población de estos lugares. “Protección Civil debe funcionar como prevención en todos los sentidos, lamentablemente no se le ha dado su lugar y esto es un problema en todo el mundo. Se necesita que a las áreas se le den los recursos necesarios, nosotros operamos con los recursos que tenemos que son escasos”, expuso.

Sardiña Salgado expuso las zonas de mayores inundaciones de Xalapa son aquellas en las que hay más vegetación así como las colindancias con los municipios de Banderilla, Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata y Coatepec. Sin embargo, reconoció que las zonas en de la ciudad que se han saturado de vivienda y abusado del concreto hidráulico también constituyen un riesgo ya que el drenaje no es suficiente en estos puntos.

Finalmente, el funcionario municipal destacó que con recursos estatales se construyen tres colectores, uno de ellos en la colonia 21 de marzo en donde en agosto pasado una menor perdió la vida debido a un deslizamiento de tierra tras el paso del huracán Grace por Xalapa.