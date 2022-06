De fosas han recuperado 75 cuerpos, ¿cuántos han identificado?

ORIZABA, Ver.- Integrantes del Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba reanudaron la búsqueda de cuerpos en fosas del cerro de Los Arenales, en Río Blanco, mientras esperan los permisos correspondientes para retomarla también en Campo Grande, donde hicieron una prospección, dio a conocer Araceli Salcedo Jiménez, directora del mismo. En ambos sitios encontraron 75 cuerpos, de los cuales 20 fueron identificados y entregados a sus familiares.

Los trabajos en Los Arenales, sitio que consideran es una zona de exterminio, se suspendieron en el 2019, tras registrarse una situación de riesgo en esa zona, y al no tener suficiente resguardo de las corporaciones policiacas, decidieron detener la búsqueda, a pesar de que había fosas positivas (puntos identificados con restos), en las que todavía no trabajaban.

“Le estamos dando continuidad a algo que quedó en stand by, teníamos que retomar la situación”, dijo y agregó que esa zona es un poco delicada, pero vuelven a pesar de que eso signifique hacer un doble esfuerzo, porque la naturaleza hizo su trabajo y cubrió nuevamente los sitios que ya estaban identificados.

Destacó que en ese lugar permanecerán un buen tiempo, pues es mucho trabajo el que tienen que hacer. Y es que no solo es localizar una posible fosa positiva y marcarla, para después hacer la búsqueda en ella, encontrar los restos y ya. Se realiza un procedimiento con Servicios Periciales para que el personal pueda hacer la recuperación de los restos y posteriormente se sometan al proceso de identificación, para que se haga una entrega digna del cuerpo.

Ahora, la Fiscalía les está dando todo el apoyo y, Rosalba García Vega, titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas va a cargo de la diligencia, además de que se sumó a los trabajos la Comisión Estatal de Búsqueda y diferentes cuerpos de seguridad, por lo que permanecerán en ese sitio el tiempo que sea necesario.

Piden a Servicios Periciales dar continuidad a identificación de cuerpos

A través de Servicios Periciales solicitaron que se dé continuidad a la identificación de los cuerpos que quedaron pendientes. “Sabemos que hubo un rezago muy grande, sabemos que no había empatía, pero ahora se le está dando seguimiento. Tenemos un Centro de Identificación Humana en Nogales, hay que agotarlo, hay que solicitar nuevamente que se les hagan las muestras correspondientes a esos cuerpos para que puedan ser entregados dignamente”, destacó.

Recordó que los cuerpos recuperados ahí tenían ropa e incluso zapatos; los cuerpos estaban en condiciones de ser identificados porque había tatuajes, muchas señas que podían dar pie a que se pudiera hacer una entrega digna.

Tan solo en el cerro de los Arenales se recuperaron 22 cuerpos, dos de ellos se identificaron y entregaron dignamente a sus familiares; uno más estaba en trámite.

Pusieron queja ante la CEDH por no resguardar un cuerpo, pero no hay sanción para los responsables

En el 2019, el CFDOC puso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque no se hizo el resguardo correcto con un cuerpo, el cual se comieron los animales carroñeros.

Hasta ahora, dijo, no hay una resolución por parte de la CEDH. “Nos han venido dando vueltas y vueltas, y vamos a seguir contestando”, dijo y consideró que Derechos Humanos es algo indolente, pues está para apoyar también a las víctimas que desafortunadamente no tienen voz. “Yo creo que ellos ya deberían haber hecho algo en ese tema; no puede ser posible que nos digan que por qué si nosotros lo descubrimos no nos quedamos a pernoctar; nosotros no estamos acreditados para eso”, subrayó.

Sobre esto, indicó Salcedo Jiménez, no ha habido sanción, lo que consideró es parte de la indolencia que autoridades de las diferentes instancias manifiestan hacia los desaparecidos.

Esperan permiso para reactivar búsqueda en fosas de Campo Grande

Aunque reconoció que trabajar en dos puntos al mismo tiempo es difícil pues no son muchos los integrantes del colectivo los que se suman a la búsqueda, ya hicieron el trámite para reactivar también los trabajos en la comunidad de Campo Grande, en el municipio de Ixtaczoquitlán.

En este lugar trabajaron durante el 2021 con algunas interrupciones, como la de mayo, cuando la Fiscal Adriana Sosa Medida ordenó la suspensión de los trabajos porque consideró que un documental que realizaba un grupo de cineastas independientes, de manera conjunta con el Colectivo, ponía en riesgo la integridad de quienes estaban en el lugar, así como el debido procesamiento de los restos que se encontraban.

En febrero de este 2022 cumplieron un año de buscar en ese sitio, pero nuevamente se suspendió al registrarse una situación de riesgo muy cerca de donde realizaban los trabajos y no se han retomado.

Después de cuatro meses de inactividad se hizo una prospección, pues tampoco se ha terminado la búsqueda. Por ello, siguiendo las leyes, gestionaron los permisos correspondientes y están en espera de resolución de los permisos.

Durante el año que excarvaron en las fosas de Campo grande localizaron 53 cuerpos, 18 de ellos fueron identificados y entregados a sus familiares, de manera digna

La búsqueda en ese cementerio clandestino, apuntó Salcedo Jiménez, tampoco se ha terminado, pero “estamos llevándolo conforme a ley, para que después no haya ningún tipo de problema o que digan que nosotros fuimos los causantes, como nos pasó en los Arenales”, apuntó.

Finalmente, lamentó que el presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas se redujera. “Nosotros desde el Colectivo lo que queremos es que haya más personal en Servicios Periciales, que tengan todas las herramientas los ministeriales que hace la búsqueda en campo, pues son los que hacen las primeras diligencias para la localización de las personas y las puedan llevar a buen término”, resaltó.

Reconoció que la Fiscalía Especializada de Orizaba está haciendo un buen trabajo y está dando resultados, además de acompañamiento y asesoramiento a las familias que llegan a presentar denuncia por la desaparición de su familiar.

(Publicada originalmente en El Sol de Orizaba)