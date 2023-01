Egresados de la Normal Veracruzana sin títulos; exigen que se acelere el trámite

Egresados de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, “Enrique C. Rébsamen" de la generación 2018–2022 denunciaron que la institución educativa no ha podido entregarles los títulos que les está exigiendo la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) toda vez que ya obtuvieron una plaza y se encuentran trabajando.

Una de las egresadas y afectadas con esta situación, quien prefirió no proporcionar su nombre por temor a represalias, explicó que solo de su licenciatura en educación preescolar de la generación 2018-2022, son cerca de 50 personas que ya obtuvieron su plaza y que están a la espera de su título.

Te puede interesar: Cierran Museo de Ciencia y Tecnología por remodelación; te presentamos su recorrido virtual

“Pero falta primaria, Educación Física que también está en el mismo, los que obtuvieron plaza de Telesecundaria también, ellos presentan el mismo detalle, y algunos que están en otros estados que hicieron examen en otros estados también se encuentran en el mismo dilema”.

Recordó que en septiembre pasado que obtuvo la plaza se les pidió entregar el título, pero como no lo tenían, pudieron entregar una constancia que indicaba que el título estaba en trámite cuyo plazo de entrega concluía en 2022 y a la fecha siguen sin poder entregarlo.

Egresados de la generación 2018–2022 denunciaron que la institución educativa no ha podido entregarles los títulos / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Esa constancia que entregamos nos amparaba para cierto tiempo porque nos hicieron firmar donde decía que hasta el 31 de diciembre de 2022 teníamos para entregar el título. Yo estoy a seis horas de Xalapa porque aquí está mi plaza y acá vivo, fui a gestionar todo eso a Servicios Escolares de la Normal y pedir informes sobre cuándo me iban a entregar el título, pero la chica de Servicios Escolares me dijo que no tenían fecha, pero que sería muy probable antes de terminar el año”.

Local Voto de confianza a maestros; aumento salarial sigue sobre la mesa de negociación: SEV

Explicó que en noviembre los alumnos de la generación se organizaron para pedir agilizar el trámite por lo que incluso elaboraron un oficio que entregaron a la Normal para solicitar informes y se liberaran sus títulos dado que el plazo de la SEV estaba por fenecer.

¿Cuál fue la respuesta al oficio por parte de la institución?

Detalló que la respuesta al oficio por parte de la institución educativa fue que no podían avanzar con el tema porque dependía de otras instancias.

“Le dijeron a la compañera que fue a entregar el documento que el director ya había pedido una prórroga a la SEV para que los egresados de la Normal no tuviéramos este problema cuando terminara el plazo, así que nos quedamos con esto, pero en enero, algunos compañeros fueron entregar constancias porque ya había terminado el plazo y en la SEV no se las recibieron, aunque las constancias tuvieron un costo cuando solo cambiaba la fecha de expedición en la Normal”,

Incluso señalaron que en la SEV les insistieron en que el plazo se había cumplido y que no habría más prórroga pese a que supuestamente el director la había solicitado. Ahora, dijo, se rumora que la BENV no ha hecho el pago correspondiente y por ello el trámite está detenido.

Afirman que la respuesta al oficio por parte de la institución educativa fue que no podían avanzar con el tema / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Se rumora, estos son rumores, que no se han liberado los títulos porque la Normal no ha hecho el pago correspondiente para eso a la SEV y que por esa razón no se ha comenzado todo este proceso y nosotros nos hemos ido atrasando porque ya algunas Normales Públicas del estado, ya han liberado su título, como la de Tlacotalpan, entonces nos angustia un poco porque algunos estamos lejos de Xalapa, ya trabajando y no podemos ejercer presión todos los días para buscar el trámite”.

Aunado a ello, acusó que no han recibido el respaldo de la Normal como desearían porque para el proceso de admisión 2022-2023 en el que concursan por una plaza, no subió a tiempo los cursos extracurriculares que requerían por lo que se vieron afectados.

“En ese rubro muchos bajaron de puntos y por eso no les alcanzó para obtener una plaza, se quedaron cortos para tener una plaza, pero fue por lo mismo, porque la Normal Veracruzana no los registró a tiempo cuando otras escuelas sí lo hicieron con tal de apoyar o ayudar a sus alumnos que era el deber ser”.