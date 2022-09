Exreyes no quieren más influencers en Carnaval de Veracruz; ¿por qué los rechazan?

Veracruz, Ver.- Exreyes de la Alegría piden al Comité de Carnaval celebrar las fiestas más importantes del estado en las fechas originales y sin la intervención de influencers porque inhiben la participación del pueblo.

En conferencia de prensa los integrantes de la Corte Real, expresaron que aunque se tuvo que mover la fecha del Carnaval 2022 por motivo de pandemia, es necesario que la fiesta se regrese a las fechas establecidas que son 40 días antes de la Semana Santa.

En su opinión, celebrar la fiesta en junio no representó ningún impacto positivo ya que durante los desfiles hubo una gran cantidad de espacios vacíos. “Este años que tuvimos el Carnaval piloto en verano pues los resultados no fueron lo que se esperaba, los resultados no fueron como queríamos todos los que participamos en la fiesta, vimos gradas vacías en los desfiles, el único lleno total fue el del sábado”, expuso Luis Contreras “Bembé 1”.

Además de que señalan que la intervención de los artistas del Internet tampoco fue benéfica para la fiesta más importante del estado. “Las autoridades ya vieron que no funcionó lo de los influencers, hay que tomar otras medidas porque asustan a los demás; se inhibe la participación”, agrega.

Insisten que en 97 años la celebración del Carnaval se ha realizado sin importante que se presente norte y algunas lluvias para esas fechas.

Por ello, los exreyes piden al comité de Carnaval empezar con la planificación de la fiesta como se venía realizando para que en noviembre se lancen las convocatorias para la selección de los candidatos a reyes y reinas. Así como empezar a organizar la participación de batucadas, grupos musicales y demás personas que participan en las fiestas del rey momo.

Durante la rueda de prensa estuvieron presentes, Víctor Morales “Buchaca” rey de los 500 años, Miguel Ángel Alfonso Acosta “Buggi 1” 2006 y Julio Muñoz “papaíto” de 1989.