Barbería de Tamaulipas se llama “Yeri Mua”, como la reina del carnaval de Veracruz

Los creadores de contenido dedicados al mundo del maquillaje han alcanzado un nivel de popularidad muy grande, un caso muy particular es el de "Yeri Mua" quien en fechas recientes se coronó como reina del Carnaval de Veracruz y debido a eso una barbería en Tamaulipas, cambio su nombre por el de la figura tan controversial.

Lo anterior fue dado a conocer por Edna Montalvo Bárcenas, propietaria de “Barber Shop Yeri Mua”, un espacio que ofrece toda una experiencia de comodidad a sus clientes y que rinde un homenaje a la joven originaria de Coatzacoalcos, Veracruz.

“Yo soy fan desde que empezó a transmitir en Facebook, me gustaba mucho su contenido y empece a ver su evolución, por eso cuando la postularon no dudé en publicar que sí ganaba yo le cambiaría el nombre a la barber”, declaró para EL SOL DE TAMPICO.

Doble Vía Me discriminan por ser bonita; Yeri Mua explota en redes sociales con el INE, te decimos ¿por qué?

¿Por qué barbería de Tamaulipas se llama “Yeri Mua”?

Edna Montalvo, explicó durante la entrevista que al ser ella activa en redes sociales anunció a sus seguidores que si Yeri Mua, ganaba la corona del carnaval ella iba a cambiar el nombre a la barber y todo fluyó de la mejor manera.

“Al recibir ella la corona yo decido cambiarle el nombre a la barber. Al principio sí me dijeron que a lo mejor podía ser malinterpretado, incluso que podían acusarme de plagio pero, me asesoré”, explicó.

La propietaria agregó al lugar un muro lleno de fotografías como fiel seguidora de la influencer veracruzana, lo que han tomado de manera positiva sus clientes | Foto: Barber Shop YERI MUA

¿Yeri Mua sabe que existe una barbería en Tamaulipas que tiene su nombre?

La creadora de la barber que ofrece servicio a niños y caballeros de Villa Manuel, explica que ante el temor de ser acusada de plagio ella contacto a Yeri Mua a través de todas las redes sociales.

“Yo siempre le mandaba mensajes pero pues me imagino que recibe muchos, me asesoré con un abogado y en un en vivo ella dijo que no había problema que la barber llevara su nombre, siempre y cuando no se hiciera mal uso”.

La barbería ubicada en el municipio de Villa Manuel en González Tamaulipas atiende tanto a adultos como a niños | Foto: Barber Shop YERI MUA

Barber de Tamaulipas dedica mural de fotografías a Yeri Mua, influencer veracruzana

La fiel seguidora de la influencer Yeri Cruz Varela aseguró que su admiración por ella es grande, es por eso que ha creado un mural con fotografías de ella al cual se han sumado algunos clientes y espera que algún día sea visitado por la creadora de contenido.

“Aunque no he tenido la posibilidad de conocerla, espero que algún día ella pueda venir y conocer esto que hemos creado porque muchas personas también han venido a traer fotografías y se toman fotos aquí"

La habitante de Villa Manuel González; Tamaulipas, aseguró que continuará admirando la fortaleza y el trabajo de la actual reina del carnaval de Veracruz "Yeri Mua", luego de darle su nombre a su barbería.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico