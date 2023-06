¿Por qué los turistas no quieren visitar Veracruz? Te contamos

Veracruz, Ver.- La onda de calor que se viene registrando en las últimas semanas también ha pegado a los destinos turísticos del país y de Veracruz, así lo afirma Guillermo Macías Lagunes, secretario general de Asamblea Permanente de Asociaciones Civiles con la Comisión de Cultura y Turismo.

Dijo que en el caso de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río ha bajado en un 40 por ciento la afluencia turística.

"Por la onda de calor sí ha bajado, estamos como en un 40 por ciento, prácticamente de lunes a jueves, ya viernes, sábado y domingo por lo menos vemos un poco más de personas que visitan", comentó.

Cuáles son los destinos turísticos afectados por la ola de calor en Veracruz

El entrevistado mencionó por ejemplo la fortaleza de San Juan de Ulúa, la cual ha tenido una afluencia mínima de visitantes y eso ha afectado a los guías de turista porque no requieren sus servicios pues hacen visitas de médico: 'ya lo vi, ya lo conocí, ya me fui', pero no se enteraron de nada.

“En el estado de Veracruz, ha repercutido en los sitios turísticos culturales, que le ha pegado muchísimo, la falta de visitantes, hemos visto en la fortaleza de San Juan de Ulúa, una afluencia mínima de visitantes y en muchos de los casos, los turistas no piden el servicio de los guías de turistas, entran y salen, como una visita al médico del Seguro Social, vienen rápido y se van, incluso grupos que vienen del occidente, como San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Durango, Coahuila y Michoacán”, revela.

Atribuye a que los turistas no soportan estar bajos los efectos del sol y prefieren visitar lugares frescos y donde haya aire acondicionado.

"Van a la fortaleza 40 a 45 minutos y con las mismas se retiran porque ya no quieren aguantar las temperaturas fuertes y porque ya vienen un poquito desgastados', sostiene el representante de guías de turistas".

Dicha situación no solo ocurre en la entidad veracruzana, debido a que otros destinos turísticos a nivel nacional, están padeciendo de la misma situación por el fuerte calor que se registra, de acuerdo a lo comentado por compañeros de este gremio.