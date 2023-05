¿Morena deseó la muerte de SCJN con ataúd? Cuitláhuac García habló

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez consideró “infantil” que se crea que se desea la muerte de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, por haber usado la representación de un ataúd en la concentración en Ciudad de México el fin de semana pasado y dijo que se usó con “sentido figurado”.

Luego de que feministas señalaran que el gobierno estatal incurrió en apología del delito al mostrar esta imagen, García Jiménez dijo en conferencia de prensa que otros partidos han hecho protestas similares para expresar su rechazo de alguna manera y negó que pudiera ofrecerle una disculpa pública a la ministra por esa razón, pues no la ofendió y además no se lo ha pedido.

¿Qué significó el ataúd en la marcha?

“Hay un sentido figurado, nada más que algunos no quieren revisar la historia de algunas manifestaciones que se hacen, hay sentido figurado que se utiliza para decir que se acabó este sistema y no lo han querido recordar, pero en las mismas protestas del PAN se muestran ataúdes de otros sistemas que ellos criticaban (…) ya nadie se acuerda, pero el PRD usó ese sentido figurado para decir que se acabó el IFE y cómo lo mostraban con un ataúd”, dijo.

El mandatario estatal remarcó que es una forma de dar a conocer la inconformidad por lo que los ataúdes tenían las siglas de la SCJN, con la idea de que el sistema de elección de los ministros debe terminarse y debe ser sustituido por el voto directo y universal.

“Ese es el sentido, pero no quieren transmitir ese sentido, le rebuscan y se lanzan contra esta figura, pero no se desea la muerte de la ministra, eso es infantil, que se diga de esa manera, se quiere ocultar el verdadero sentido de esa manifestación que era pacífica, que no agredió a nadie”.

“No se desea la muerte de la ministra, es infantil. Buscan manipular y no decir el sentido real de la manifestación, que no se quiere que la SCJN se conforme como actualmente se hace porque sus decisiones son alejadas del pueblo”.

Refirió que se trata de manipular la información y buscan no decir el sentido real de la protesta dado que las decisiones de los ministros están alejadas del sentir del pueblo. Remarcó que la ministra Norma Piña “es el ariete” de los conservadores del país, cuya posición ha sido revocar todas las decisiones que emanan del Ejecutivo Federal.

Agregó que la Corte ya tomó partido por los conservadores y que su intención es bloquear las decisiones del Gobierno federal porque quieren “impedir el desarrollo del sur-sureste del país”.

Asimismo, rechazó que existiera una agresión a un periodista, afirmando que fue el reportero el que agredió a los manifestantes, puesto que la derecha “quiere ver sangre”.

“Montaron un show mediático y hay quienes hacen eco de ese show. Quieren montar que hay agresión y violencia, pero se olvidan y no dicen nada cuando textualmente uno de estos voceros que hoy están poniendo el grito en el cielo, uno de la derecha dice que a todos los de Morena si fueran de la Santa Inquisición, a todos los ahorcaríamos y muchos de Morena son mujeres, ¿por qué no interpretan que esa es una violencia contra las mujeres”.

¿Qué habló gobernador sobre la ceniza del volcán?

El gobernador de Veracruz dijo confirmó que la entidad no tiene ningún tipo de alerta ante la actividad volcánica del Popocatépetl. Refirió que, aunque se dijo que podía caer ceniza en algunas zonas montañosas de Veracruz, la cantidad no es considerable y caería en zonas remotas.

“Para Veracruz no hay ningún alertamiento por la actividad volcánica del Popocatépetl; sin embargo, les solicitamos a los municipios a que estén atentos al mecanismo estatal de alertamiento por cualquier circunstancia de Protección Civil”.

Así, llamó a la población mantenerse informado a través de los canales oficiales para evitar caer en desinformación. “Que la información que se difunda sea verídica porque algunos municipios se alertaron porque se publicó en que los vientos podrían traer ceniza, pero era 9 mil metros de altura y la que tiene mayor peso cae en los alrededores de Puebla”.

¿Hay detenidos en Poza Rica?

En otro tema, García Jiménez dijo que hay ocho detenidos y puestos a disposición por Fiscalía General del Estado por los homicidios en Poza Rica, consecuencia del ajuste de cuenta entre células delictivas.

“Traen conflictos internos y están haciendo ajustes, lamentablemente cobran vidas (…) llevamos por dos hechos 8 detenidos, 4 en eventos diferentes, puesto a disposición por Fiscalía”.

Refirió que hay indicios de que los detenidos que cometieron los homicidios del último mes en Poza Rica, además podrían estar involucrados en otros delitos como privación ilegal de la libertad, secuestros y portación de armas por lo cual también se le dará vista a la Fiscalía General de la República.

El gobernador señaló que, por el ataque al bar en Papantla, ya se detuvo a otra persona, por lo que serían en total tres. Agregó que se ha reforzado la seguridad en la zona, y que es lamentable que actúen contra ellos mismos, pero “como hemos ido contra los cabecillas, parece que hay un reacomodo con las células porque hemos ido parejo de agarrar peces gordos y lo hemos logrado”.