¿Por qué no arreglan el Camino Antiguo a Pacho Viejo-Coatepec? Vecinos se quejan

Vecinos de la calle Camino Antiguo a Pacho Viejo-Coatepec de la colonia Emiliano Zapata hicieron un llamado a las autoridades para reparar esa vía que se encuentra en pésimas condiciones. Explicaron que son varias las familias afectadas, entre ellas, las del fraccionamiento La Morena y otros aledaños, quienes tienen que sortear diariamente el mal estado de esa vialidad.



“Es un camino donde circula mucha gente porque hay muchos fraccionamientos ya, es paralela a Circuito Presidentes. En algún momento fue empedrado, pero cuando hicieron los fraccionamientos le echaron capas de asfalto que, sí duraba un periodo largo, pero ahora con el paso del tiempo, con las lluvias y todo eso, ya se volvió intransitable”, dijo Eduardo Meléndez.

Expuso que, aunque se ha pedido el apoyo al ayuntamiento en varias ocasiones, no han recibido respuesta y argumentan que se trata de un paso de servidumbre. “Pero hoy en día está el fraccionamiento La Morera y hacia arriba hay otros fraccionamientos que eran terrenos de Fesapauv y los vendió e hicieron fraccionamientos, es un paso importante y lo único que se ha pedido es que si no pavimentan que encarpeten porque ya son hoyos muy profundos”.



Expuso que esto no solo daña automóviles, sino que también es un riesgo para los ciclistas que hacen uso de esa vialidad.

“Los fines de semana incluso se han caído chavos con la bicicleta porque ya se volvió intransitable. Esto ya lleva como dos años, se les ha pedido ayuda, pero ahorita ya un tramo está intransitable ya, incluso no se pide que se pavimenten, sino que lo reencarpeten”.

Fraccionamientos y colonias sufren por el estado de la carretera | Foto: David Bello

¿Qué pasan en carretera Coapexpan-Rancho Viejo?

Local Veracruz no recibirá recursos federales para 76 proyectos; el recuento

Vecinos del municipio de Tlalnehuayocan acusan que la carretera Coapexpan- Rancho Viejo se encuentra en deplorables condiciones. De acuerdo con algunos automovilistas que circulan por la zona, es necesario que se mejore esa vialidad y no se exponga a la población que diariamente la transita.



Señalan que, aunque hay ocasiones que se observa a personas trabajando, no es constante, lo que ha hecho que la reparación no avance con la celeridad que se requiere. “Sí pedimos que reparen esta carretera, mucha gente pasa por aquí diariamente y se podría provocar un accidente”, dijo Ramiro, uno de los afectados.



Otro de los habitantes agregó que las reparaciones tienen ya varios meses, pero los avances son pocos, por lo que pidieron al gobierno municipal atender su demanda. “Nosotros muy seguido pasamos por aquí y no hemos visto que esto mejore, ojalá ahora sí nos hagan caso”, agregó otro de los quejosos.

Lee más: Destrucción de áreas verdes provocará más inundaciones: Earth Mission



En esa carretera, además de baches, se observa una parte con costales y malla roja con lo que se alerta a los conductores para no acercarse y ponerse en riesgo luego del registro de un deslave en la zona. En ambos casos, las personas afectadas han pedido a las autoridades que tomen en cuenta sus peticiones y se pueda mejorar la condición de las dos vías.