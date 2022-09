Exigen telesecundaria digna en Ayahualulco; ¿qué les falta para construirla?

Madres de familia de la Telesecundaria Ignacio de la Llave del municipio de Ayahualulco hicieron un llamado al gobierno municipal para la donación de un terreno que les permita la construcción de aulas dignas para los alumnos de esa institución educativa.

Dijeron que actualmente el inmueble cuenta con ocho salones muy pequeños, algunos con techo de lámina, por lo que llevan años solicitando a la autoridad municipal, actualmente al presidente Arturo Morales Rosas, que atienda su demanda, sin que a la fecha hayan sido escuchados y atendidos.

“Necesitamos un terreno que no nos lo quiere dar el presidente porque nos da largas y dice ‘pues búsquenlo’, y cuando le decimos que hay uno, pide los papeles y luego dice ‘pero qué terreno quieren’ y así nos da largas y largas y no lo quiere comprar”, dijo Estela, una de las madres peticionarias.



Explicó que las aulas en las que toman clases son de dimensiones muy reducidas y que no se tienen las mejores condiciones para que los alumnos puedan estudiar allí.

Agregó que la escuela fue beneficiada por el programa federal “La Escuela es Nuestra” y gracias a ello obtendrán cerca de medio millón de pesos con lo que buscan mejorar el plantel, pero requieren del apoyo del gobierno municipal.

“Parece que es medio millón de pesos para que se ocupara en lo que le hiciera falta a la secundaria, le llegó a la primaria, la secundaria, el jardín de niños y a la escuela para niños con discapacidad, a todos les llegó ese apoyo, pero a nosotros nos urge el terreno porque los salones están muy chiquitos y no queremos invertir ese dinero en esos salones”.

Y es que explicó que esa telesecundaria tiene muchos años y si se tiran los salones para reconstruirlos, no habría un lugar donde los alumnos puedan tomar clases.

“Es por eso que se le pide el apoyo de que compre un terreno, que nos ayude con eso, para nosotros mandar a hacer aulas. Esto ya lleva años. Hay documentos firmados desde la administración pasada con el hermano del actual presidente que estuvo antes que él y no han hecho caso”.



Hacemos el llamado para que nos ayuden a comprar el terreno porque nos urge; urge el terreno



Recordó que en esa Telesecundaria estudian menores también de comunidades como Calzontepec dado que es la única secundaria en la cabecera municipal.

“Aquí en la cabecera es la única telesecundaria y tiene problemas porque algunos salones están cuarteados y otros que son de lámina. Se pensaba que se podían construir salones arriba pero como tiene mucho tiempo están muy débiles para poder construir y se necesitaría mucho más dinero para arreglar esa Telesecundaria”.