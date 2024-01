Irracional querer denunciar a RTV por cobertura a Rocío Nahle: gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que las declaraciones del diputado local priista Marlon Ramírez Marín, quien sostuvo que denunciará el uso de Radiotelevisión de Veracruz (RTV) por darle cobertura al inicio de campaña de la precandidata de Morena Rocío Nahle García el pasado 2 de enero, son irracionales, pues precisó que el canal oficial también atendió el arranque del abanderado del PRI-PAN-PRD, José Yunes Zorrilla.

En conferencia de prensa, agregó que en caso de que así sea, el legislador priista debería denunciar también a José Yunes Zorrilla por haber utilizado a RTV para la cobertura de su evento.

Local Gobierno federal tiene en el olvido a Veracruz: José Yunes

También aseguró que no habrá sanciones para los funcionarios de su gobierno que acudieron al evento de Rocío Nahle en Coatzacoalcos, tras asegurar que lo hicieron en temporada de asueto.

El diputado publicó, a través de su cuenta oficial de X, @MarlonRamirezM: "@TVMASVeracruz transmitió en vivo el mitin de inicio de precampaña de @rocionahle en #Coatzacoalcos, además de múltiples publicaciones que hemos contabilizado.

¿Sabrán que eso es utilizar recursos públicos para favorecer a la precandidata del partido en el poder? No omito mencionar que @TVMASVeracruz, opera con recursos integrados federales y estatales".

De entrada, el gobernador dijo no haber estado enterado de las transmisiones y posteriormente aseguró que no se ha violado la ley, pues RTV, aunque es un bien público, también es un espacio de información pública.

Insistió en que el canal oficial, de Gobierno del Estado, solo se dedica a informar a la población sobre las opciones que hay para las próximas elecciones.

Local Xóchitl Gálvez asistirá a evento por aniversario de la Ley Agraria en Veracruz

Habrá cobertura de todas las opciones políticas

El titular del ejecutivo destacó que se transmiten y que se transmitirán las coberturas de los eventos de todas las opciones políticas rumbo a las elecciones del 2 de junio. A la fecha, se ha dado atención a los dos precandidatos antes citados y en caso de que surjan más aspirantes, garantizó que tendrán cobertura a través de RTV.

Manifestó que la cobertura de los aspirantes se realizará sin problema, siempre y cuando los partidos autoricen la difusión.

"Hace unos días aquí se los comenté e hice el compromiso de que se invite y se informe de las opciones electorales a todos", citó.

Aseguró que no se ha violado la ley, pues RTV, aunque es un bien público, también es un espacio de información pública | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Reiteró que hay pluralidad en RTV y que no es como antes, tras recordar que a él nunca le ofrecieron espacios y que al contrario lo bloquearon mediáticamente.

"A mi como candidato no me ofrecieron espacio ni me publicaron, me bloquearon y tanto así que mi último evento, el de cierre, el bloqueo fue total; acá ya no es así, aquí hay democracia", manifestó.

Incluso, destacó que se permitirá que los noticieros oficiales de gobierno transmitan parejo la información.

Por su parte, el coordinador general de Comunicación Social, Iván Luna Landa, detalló que tanto a Rocío Nahle García como a José Yunes Zorrilla se les dio espacio en loa noticieros de una forma equilibrada.

"Tanto el evento de la ingeniera (Rocío Nahle) como el del candidato del Frente (José Yunes Zorrilla), ambos fueron transmitidos y ambos tienen cobertura; estuve revisando los noticieros y ambos tienen cobertura en los noticieros, en espacios noticiosos y en redes o sea, se está haciendo equilibrado", señaló.