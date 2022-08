¿Hallaste pensión para estudiante? Regreso a clases dispara la ocupación y costos

Orizaba, Ver. - El regreso a clases presencial de universidades así como de otras escuelas de nivel medio superior ha generado que pensiones, rentas de departamentos y cuartos registren una mayor demanda en la ciudad, lo cual complica a los estudiantes foráneos encontrar un lugar donde vivir para cursar sus estudios en Orizaba.

De acuerdo con lo declarado por algunos arrendatarios de inmuebles, ubicados alrededor del Instituto Tecnológico de Orizaba (ITO) y la Universidad Veracruzana (UV), algunos cuartos, departamentos o pensiones estudiantiles están "apartados" desde hace un mes.

Estudiantes que radican en Minatitlán, Tuxpan, Veracruz Puerto, Coscomatepec, Huatusco, Cuitláhuac e incluso Puebla y Oaxaca regresan a su casa de estudio que albergan a cientos de futuros profesionistas, por lo que la búsqueda de un hogar temporal empezó desde hace un mes, pues padres y alumnos han visitado las pensiones de la zona, pero la mayoría ya están rentadas.

Algunos arrendatarios subieron precios porque incluyen comidas | Foto: Guadalupe Castillo | Diario de Xalapa

Doña Rosy tiene una pensión para señoritas dentro de su casa ubicada en norte 20, a unas cuadras del Instituto Tecnológico de Orizaba (ITO), en entrevista señala que su pensión está completa y algunas de sus arrendatarias están por llegar la próxima semana, "sigo recibiendo llamadas que me preguntan si tengo cupo, pero la verdad es que no, solo tenía disponible 4 cuartos y están ocupados".

¿Cómo afectó la pandemia a los arrendatarios de pensiones estudiantiles?

Recuerda que durante la pandemia de Covid-19 las chicas que estaban con ella dejaron la pensión, lo que bajó sus ingresos por año y medio; ahora su situación va mejor, pero advirtió que tuvo que subir los precios de la renta mensual, pues dentro de su paquete incluye comidas.

"Algunos alumnos ya están en clases y otros más regresan el 29 de agosto, entonces estoy viendo demanda; ya no tengo espacios y por nuestra zona cercana aquí está todo lleno, por amistades me he enterado de que ya no hay espacio en las pensiones".

Doña Rosy señala que algunos estudiantes desde antes que finalice el semestre dejan pagado otro mes de renta, apartando el espacio para volver luego de las vacaciones; sin embargo, en este caso apenas hace unas 3 semanas empezó la demanda fuerte.

Se vio en la necesidad de subir sus precios en 20 por ciento debido a que la inflación ha elevado los precios de la canasta básica, ya que les incluye comidas; actualmente está cobrando 1300 pesos la renta del cuarto sin comidas y con comidas se les cobra de 35 a 45 pesos más por día.

Sobre el tema, el dueño de otra pensión ubicada por el rumbo manifiesta haberse visto afectado por la pandemia de Covid-19, pues los estudiantes, que son sus arrendatarios fuertes, se fueron a sus ciudades de origen, pero algunos trabajadores de empresas en la zona se quedaron, lo que no mermó su economía, pero ahora la pensión que él tiene está llena.

"Los muchachos que llegan vienen con necesidad de encontrar una pensión, pero para las familias se les complica por el costo de las rentas, sin embargo, en la zona ha tenido un repunte, pues las papelerías de por el ITO han tenido actividad".

En su caso estará recibiendo a alumnos que vienen de Martínez de la Torre y Minatitlán, llenando su cupo de 5 cuartos que tenía disponibles.

Ambos entrevistados coincidieron en que los alumnos les han expresado que estarán en el lugar los fines de semana, pues buscarán ahorrar lo más posible, lo que les implicará no viajar cada viernes para estar con su familia.

