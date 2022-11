Ya no habrá verificación física-mecánica de autos; ¿cuál es la razón?

Córdoba, Ver. - Alejandro Huesca Sota, presidente de la Asociación de Verificentros Ambientalistas del Estado de Veracruz dio a conocer que ya no se realizará la verificación físico mecánica a los vehículos automotores.

Esta revisión permitía la revisión completa de los vehículos que iba de las llantas, carrocería, mecanismos, motor, espejos, asientos donde se incluía a los vehículos que pensaran alrededor de 3 mil 800 kilos, es decir vehículos particulares y camionetas.

La norma 236 que incluía esta revisión físico mecánica entraría en vigor el 1 de diciembre del presente año y al igual que la verificación "tradicional" tendría un costo de aproximadamente 400 pesos adicionales a los 404 pesos de la verificación común.

Esta revisión permitía la revisión completa de los vehículos / Foto ilustrativa: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

¿Por qué ya no se hará esta revisión?

Local Rápidas pero peligrosas: ¿cuáles son los pros y contras de usar motocicletas?

"La razón por la que se bajó era por el gasto excesivo de lo que ya tenemos, lo que sí es importante hacerle saber es que esta verificación es diferente a la que se tiene desde 1991, que consiste en encender el vehículo, introducir una sonda en el escape, captar los gases y ver si está en condiciones para circular o no".

Huesca Sota especifica que la actual verificación vehicular no se suspende y se mantendrá la actividad lo que resta del 2022. Ahora este pago se efectúa en una tienda de conveniencia o pago, entregando tu comprobante se realiza la verificación.

Al quedar sin efecto, las afectaciones serían en tema de posibles accidentes, puesto que la verificación físico mecánica contemplaba la revisión de llantas, motor, espejos, asientos, carrocería que dictaría si el vehículo es óptimo para seguir circulando.

"Hay automóviles que no están en condiciones de seguir circulando, hace unos días me tope con un vehículo viejito y esos ya no deberían de circular por la propia seguridad de quién lo maneja y en eso iba esta verificación".

Por el momento las verificaciones comunes continúan y se prevé que puedan elevar las filas para diciembre, pues al culminar el 2022, si no se tienen las dos verificaciones del año, esto podría afectarles para la tenencia en 2023.

(Publicada originalmente en El Sol de Córdoba)