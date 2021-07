Por trabajo, Los Super Caracoles podrían retirar el autobús a madres de menores con cáncer

Veracruz, Ver.- De concretarse algunas presentaciones el grupo musical “Los Super Caracoles” podrían retirar el autobús a las madres de niños con diagnostico de cáncer que permanecen en plantón a las afueras del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV).

De acuerdo con Jorge Alejandro Sánchez asistente y conductor de la unidad oficial, los integrantes del grupo musical pretendían permanecer varios días de descanso sin embargo ya está grabando otros temas musicales que implicarían trabajo.

“Nosotros decimos que el lunes, que hoy, pero no tenemos una fecha exacta porque tanto nos podemos quedar más días, como nos podemos ir hoy, dependiendo las fechas, lo que pasa es que ellos están o no sé si hayan terminado, pero estaban grabando otros nuevos temas. Ellos querían quedarse aquí unos días y querían apoyar también, pero con eso de que están grabando, no pudieron”, dijo.

Comentó que los músicos pretenden hacer presencia para platicar con el grupo de padres ya que están dispuestos a colaborar de otras maneras.

Asimismo, mencionó que la decisión de regresar en caso de que el plantón se extienda dependerá de los músicos.

El entrevistado afirmó que en estos días hubo mucho apoyo de la dirección de Servicios Municipales del ayuntamiento de Veracruz para proporcionar corriente eléctrica para que el autobús contara con el sistema climatizado para la comodidad y descanso de los menores y sus mamás.

Cabe destacar que la unidad llegó el pasado jueves 1 de abril en apoyo de las madres y menores que se encuentran protestan a las afueras del Hospital para exigir medicamentos para sus tratamientos oncológicos.

El autobús cuenta con 12 dormitorios, espacio para desayunar y está completamente climatizado.