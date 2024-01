¡Un respiro! Precio de la gasolina y el diésel no ha subido en la conurbación

En la zona conurbada Veracruz - Boca del Río el año 2024 inició con un panorama de estabilidad en el precio de la gasolina y diésel.

Y es que, hasta el momento, no se han registrado cambios significativos en los costos de los combustibles, brindando a los consumidores un respiro en términos económicos en este aspecto crucial.

Local ¿Aumentó el precio de la gasolina en Año Nuevo? Lo que sabemos

Aunque el costo varía entre cada marca y la ubicación dentro de la conurbación, el rango de la gasolina magna se ubica entre los 22.48 pesos y los 22.29 pesos.

Misma situación para la gasolina tipo Premium, que se vende entre los 20.79 pesos y los 24. 49 pesos. En el caso del Diésel, el precio está en el rango de los 23.47 pesos y 23.79 pesos.

Esta situación de estabilidad inicial augura un período auspicioso para los usuarios, quienes pueden anticipar un arranque de año sin las variaciones bruscas que a menudo impactan en sus presupuestos.

Año nuevo inició con un panorama de estabilidad en el precio de la gasolina y diésel | Foto ilustrativa: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Precio de la gasolina y el diésel en Córdoba y Fortín

Por su parte, en los municipios de Córdoba y Fortín, el costo del combustible no ha registrado ninguna modificación y hasta ayer se mantenía en los costos reportados por los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Por lo tanto, la gasolina regular se vende en un promedio de 21.78 pesos por litro en tanto, la gasolina premium se ubica en un promedio de 23.09 pesos el litro y el diésel está en un promedio de 24.69 pesos por litro.

En un recorrido por las estaciones de gasolina de Córdoba y Fortín se verificó que los precios no pasaron de los 23 pesos litro, lo más caro es el diésel.

Los usuarios han reportado en redes sociales que no hay un aumento en ninguna gasolinera | Foto: Adriana Luna | Diario de Xalapa

Usuarios de automóviles señalan que los costos se mantienen y confían que no incrementen los precios pues sería un golpe a la economía de todos los sectores pues de ahí viene el aumento en cascada.

¿Cuál es la gasolinera más cara?

La gasolinera que más cara tiene el combustible se ubica en el entronque de la autopista Córdoba- México, cerca del parque V Centenario en 23.58 el litro de Premium.

Usuarios de automóviles señalan que los costos se mantienen y confían que no incrementen los precios | Foto: Mayra Figueiras | Diario de Xalapa

En entrevista breve con los despachadores de combustible señalan que hasta el momento no hay indicaciones de que se vaya a alza el precio. Los usuarios han reportado en redes sociales que no hay un aumento en ninguna gasolinera por lo tanto piden que no los agarren de sorpresa.

Cabe señalar que en las estaciones de combustible de municipios aledaños como Tomatlán, Amatlán de los Reyes, Yanga, Cuitláhuac e incluso Orizaba los precios se mantienen igual.

(Con información de Adriana Luna/El Sol de Córdoba)