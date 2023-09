¿Prefieres credencial de la UV en físico o solo digital? Ya hay opciones

La generación de credencial digital para estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) a partir del ciclo escolar agosto 2023-enero 2024 está ligada al tema de sustentabilidad pero no significa que vaya a desaparecer el documento físico, puntualizan autoridades universitarias.

Estudiantes consultados la califican como una buena alternativa, aunque creen que tenerla en físico es mejor. En caso de personas de nuevo ingreso, dicen saber que la UV tiene hasta 28 días posteriores a la inscripción para entregarla.

Al respecto, la UV especifica que de acuerdo con el Estatuto de los Alumnos, se establece como uno de sus derechos recibir la credencial que los identifica como estudiantes de la máxima casa de estudios.

Puntualiza que además de identificación, se tiene acceso a los servicios e instalaciones con los cuales la institución cuenta. La vigencia la indica el holograma (resello).

Ahora los estudiantes podrán tener una identificación digital | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

¿Cuál es el mayor uso que le dan a la credencial UV?

Obtener descuento en el trasporte público y servicio de transporte foráneo es la mayor utilidad que mencionan. Usuarios de transporte local de distintas rutas de Xalapa coinciden en que para muchas personas puede sonar insignificante el ahorro de unos pesos pero como estudiantes sí es una gran ayuda.

En cambio de ciclo escolar, exponen la necesidad de una mayor sensibilidad de parte de los choferes pues no es constante pero sí llega a haber trabas para hacer válido el descuento.

Aclaran que no solo es para universitarios sino para estudiantes de los distintos niveles educativos; señalan que en el periodo de arranque es cuando se llegan a dar estas situaciones por no tener las credenciales actualizadas o no contar con ellas cuando cambiaron de escuela.

De la UV, ¿dónde se tiene que solicitar la credencial física? La información la brinda el secretario de la entidad académica, en el caso de técnico, técnico superior universitario y licenciatura, y con el coordinador de Posgrado, si se trata de especialidad, maestría o doctorado.

Si no se tiene la credencial por robo o extravío, también se puede solicitar y tiene un costo de 50 pesos por concepto de reposición; el resello se entrega una sola vez al inicio de cada periodo escolar.