Preocupante el clima de inseguridad de las campañas electorales: PRI

Veracruz, ver.- El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, lamentó que la administración estatal siga sin garantizar la seguridad y la paz social en el estado de Veracruz, a pesar de que actualmente se viven las campañas federales y se avecinan las campañas en el ámbito local.

“Nos preocupa y nos ocupa mucho el clima de inseguridad en el que están arrancando las campañas federales y las campañas electorales que están por comenzar”, declaró.

El dirigente partidista recordó que el PRI ha denunciado actos de amenazas en contra de miembros de su partido, como el candidato de Carlos A. Carrillo y el dirigente municipal de Soteapan.

Caso similar es el de Cosautlán de Carvajal, en donde el líder del PRI en el estado señaló que no han logrado postular a ningún candidato, debido a que existe temor de los militantes por participar en las elecciones.

“Cada vez que nosotros tenemos un candidato a los dos o tres días no dicen que no pueden o no quieren, como partido nos ocupa que este gobierno que tiene la responsabilidad, como lo tiene el estado mexicano, de dar seguridad a todos y todos”.

Marlon Ramírez también lamentó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no haya acatado el “pacto por la democracia” que firmó hace unas semanas con varios partidos políticos, en el que se comprometía a no intervenir en el proceso electoral.

Lo anterior, luego de señalar que en la región de los Tuxtlas el mandatario encabezó un acto público en el que se tuvo como invitada en el presídium a la candidata de Morena a la diputación federal.

“Hace apenas unos días fue firmada una carta con algunos partidos políticos por la democracia y la transparencia de la democracia y unos días después el gobernador va a un evento en la inauguración de un ingenio y se sientan en el presídium la diputada federal del distrito que también es candidata a la diputación federal”.

En ese sentido, el dirigente del PRI señaló que se seguirá insistiendo al Gobierno del Estado que garantice estabilidad social y política de cara a las elecciones del 6 de junio, no solo para los partidos de oposición, sino también para la sociedad en general.

Este lunes, el dirigente estatal del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín ofreció rueda de prensa para presentar a quien será el vocero oficial de la alianza “Va por México”, Arcadio Andrade Serrano para el proceso electoral 2021.