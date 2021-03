Gobierno del Estado no entregó copia del Acuerdo Veracruz por la Democracia a partidos políticos

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, aseguró que no acudió a la firma del Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021, generado por el Gobierno del Estado, ya que desconoce el contenido del documento.

"Nosotros estamos anuentes a que a Veracruz se le pueda entregar un instrumento político que ayude a encontrar mejores derroteros de bienestar, la realidad es que parecía más un acto de propaganda política que la intención de un Gobierno para encontrar un diálogo con la oposición", dijo.





Aseguró que a la dirigencia a su cargo no le llegó copia alguna del Acuerdo firmado ayer en Palacio de Gobierno, ya que únicamente recibió el documento de invitación que firmó el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

"Un acuerdo que requiere el estado necesita por lo menos un par de días para que se pueda analizar, los acuerdos implican diálogo, para que llegues a decir que estás de acuerdo con alguien por lo menos has dialogado, en este caso no hay diálogo, no conocemos la forma de pensar del Gobierno porque no existe relación con ellos", expuso.

En torno a la falta de acuerdos con el PAN y el PRD para establecer una candidatura por la alcaldía de Xalapa, Ramírez Marín reconoció que podrían ir separados por decisión del partido albiazul.

Aseguró que existe voluntad de la dirigencia de los tres partidos políticos y aunque de manera natural existe un proceso interno, el convenio de coalición incluye una cláusula que les permite solventar este tipo de etapas.

"Las mejores alianzas son las que se hacen de manera consiente y poniendo en el centro de lo que nos interesa lo mejor para los ciudadanos. Habría que preguntarle a la dirigencia nacional del PAN si cree que el Gobierno que tenemos en Xalapa es el correcto y si en consecuencia de eso no vale la pena hacer alianza", comentó.