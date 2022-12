Alcalde de Xalapa ofrece disculpas por caos vial

Xalapa, Ver.-El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil pide comprensión a los xalapeños y ofreció disculpas por los problemas viales que está generando la realización de obras simultáneas en la ciudad, aunque aclaró que todo es en beneficio de la ciudad pues es preferible esto a tener funcionarios municipales enriquecidos.

“Les pido comprensión, disculpas, pero es en beneficio de su dinero. Qué bonito que no diéramos molestias y que las bolsas de mis funcionarios estuvieran enriquecidas, sus cuentas bancarias, qué vergüenza, conmigo no va la perversidad y la corrupción, no va conmigo, no hay un solo peso que yo me voy a llevar, no por un acto político, por un acto de principios elementales, morales, no va conmigo, estoy desprendido de cualquier cosa así”.

Subraya que en la ciudad hoy se está haciendo obra y se paga con recursos y no con discursos, “y le digo a las personas, ‘pues ahí está tu dinero, en tu beneficio, de tu cuidad’.

“Sí tiene razón la gente, yo los comprendo, también vengo del sector comercial y luego afecta. Pero les voy a decir una cosa, he atendido a la gente de la calle de Lucio a la altura del mercado, las descargas sanitarias están contaminando el manto freático de la tercera de Lucio hacia el puente Xallitic, está destrozada la calle, descargamos aguas, hay fugas de agua de las viejas instalaciones y el drenaje es insoportable a veces, la contaminación”.

Por ello, cuestiona, ¿cómo resolverle a la población? Pues otro ejemplo es la zona de la Rotonda desde la avenida 20 de Noviembre que es ya intransitable, agregó.

“¿Cómo le resolvemos a la gente? de lo que es el camino Chedrahui Caram hasta Higueras, yo voy a grabarlo y a firmarlo para pedirle permiso a la gente para resolverle sus problemas, está destrozada la calle, destrozado el drenaje, el agua y los pavimentos son terribles”.

Recuerda que incluso en la administración municipal, se han pagado algunas llantas y desperfectos en vehículos por los baches que tiene la ciudad.

“¿Por qué? Porque te demandan y están en su derecho, están en contraloría (las denuncias) yo nada más recuerdo dos o tres y una yo la pagué, porque le hicieron un rollazo de papelería y le pagué los 2 mil pesos de mi bolsa, de la llanta”.

Agrega que recibieron y tienen todavía “una cantidad vergonzosa de infraestructura, de baches y demás”. No obstante, reconoció que las obras causan problemas, además de que hubo un retraso por las lluvias durante septiembre.

“Se atrasó un mes la obra porque llovió todo el mes y no podíamos colar porque la base se saturaba, se contaminaba, había que quitar otra vez la graba y volver a hacerlo. Lázaro Cárdenas, qué trabajo cuesta ¿cómo recibimos Lázaro Cárdenas? Cientos de metros cuadrados de losas quebradas y ya está cambiando”.