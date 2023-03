Regidor de Veracruz no ha sido visto luego del presunto atentado: Patricia Lobeira

Veracruz, Ver- Luego del presunto atentado del que fue víctima el regidor Sebastián “N”, la presidenta municipal de Veracruz Patricia Lobeira Rodríguez informa que no hay aviso oficial ante el ayuntamiento y que no ha tenido comunicación con el edil.

En entrevista aclaró que hasta este jueves no ha tenido comunicación con el regidor de Morena.

"No me he comunicado con él, no lo he visto aquí por el palacio esta mañana, yo llegué hoy desde las 7:40 (...) no, todo fue a través de las redes sociales, nosotros no nos hemos comunicado con él", aseveró.

Mencionó que no hay ninguna información oficial sobre el presunto atentado que presuntamente el equipo del regidor posteó en redes oficiales de Sebastián “N”

"Oficialmente no ha habido ningún aviso hacia el ayuntamiento sino que todo fue a través de las redes sociales (...) No hay nada de información, nosotros preguntamos en la mañana y realmente no tienen ninguna información", afirma.

¿Qué opinó Patricia Lobeira Rodríguez sobre las acusaciones en contra del regidor Sebastián “N”?

Asimismo prefirió no opinar sobre las denuncias que enfrenta el edil morenista por presunto acoso y violencia sexual a mujeres.

“No podría opinar, vamos a esperar a que las autoridades resuelvan. Nosotros como ayuntamiento estaríamos tomando un posicionamiento, nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, en nuestra jurisdicción, que es el acompañamiento de las víctimas, que es la canalización al Instituto Municipal de la Mujer de las víctimas y vamos a esperar que las autoridades resuelvan", argumentó

Cabe destacar que durante la tarde de este miércoles en el perfil del regidor, su equipo posteó que el edil había sido víctima de un atentado.

¿Cuá fue el presunto atentado del regidor Sebastián “N”?

“Hace unas horas, sujetos armados interceptaron al Regidor mientras se trasladaba en su vehículo. El edil se encuentra a salvo y bajo el resguardo de las autoridades. Mensaje del equipo de trabajo de la Regiduría Sexta”, fue el mensaje que se compartió.