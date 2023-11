Priistas de Boca del Río desconocen al nuevo dirigente municipal

Boca del Río, Ver.- Tras señalar que se trata de una imposición, los priistas del municipio de Boca del Río desconocen la dirigencia municipal que llegó a encabezar Julio César Cerecedo Aguilar por “dedazo” del Comité Directivo Estatal.

En rueda de prensa, Luis Fernando López Lara presidente de la Red de Jóvenes por México, lamenta que el partido se siga manejando mediante prácticas de imposiciones y dedazos y que no se abran al diálogo y a la democracia.

¿Por qué priistas denuncian que hay imposición en la dirigencia del comité municipal?

Explica que no hubo convocatoria para la renovación del comité municipal y por imposición llegó Julio Cerecedo Aguilar que a su parecer se trata de una persona ajena a Boca del Río que no ha caminado ni trabajado con las bases del partido.

“Estamos manifestándonos en contra de la imposición que hicieron en el Comité Municipal del PRI en Boca del Río, pusieron a una persona que nadie sigue, que nunca ha caminado, la verdad es que nos da vergüenza que el PRI siga con las prácticas viejas, de imponer por medio del dedazo, del amigazo y que no haya espacios para jóvenes y caras nuevas”, externa.

En ese sentido lamenta que la nueva dirigencia estatal que presiden Adolfo Ramírez Arana y Lorena Piñón empiece con imposiciones, cuando hay un abanico de jóvenes que están trabajando desde abajo para ser considerados dentro del partido.

“Hay muchos jóvenes que estamos trabajando, que queremos al PRI y no se nos toma en cuenta, no hay invitación, no hay diálogo, son las mismas gentes de siempre las que ocupan cargos por amiguismo, por compadrazgo”, insiste.

Aclaró que aunque seguirán militando en el PRI, la Red de Jóvenes de Boca del Río desconoce a la dirigencia municipal y se limitarán a trabajar como una corriente alterna del partido.

El entrevistado estuvo acompañado por algunas presidentas seccionales que representan parte de la estructura del PRI y en una misma voz se unieron para pedir la renuncia de Julio Cerecedo Aguilar quien apenas este fin de semana tomó protesta como dirigente municipal.