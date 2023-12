¡Insuficientes! Acciones en inclusión de personas con discapacidad: Mónica Mendoza

La co-presidenta del Capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, Mónica Mendoza Madrigal, indicó que las acciones para la inclusión de personas con discapacidad en los cargos plurinominales son insuficientes, dado que este sector busca encabezar uno de los cinco primeros lugares de las listas de diputaciones de representación proporcional de los partidos políticos.

Refirió que al analizarse la “Consulta a personas con discapacidad sobre sus derechos político-electorales” organizada por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) se pudo conocer la solicitud de las personas con discapacidad, misma que debe ser tomada en cuenta por los partidos políticos.

Destacó que en la consulta del OPLE los entrevistados admitieron sufrir discriminación en su derecho al trabajo y a la educación y esto les limita en el ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales.

“Ellos no se sienten incluidos porque no tienen la preparación suficiente ni las condiciones de movilidad para acceder a las casillas electorales o no tienen ni cómo hacer el ejercicio formal de acudir a las urnas”, expuso.

Puntualizó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al menos un 10 por ciento del padrón electoral experimenta un grado de discapacidad, de ahí, la iniciativa del organismo electoral para organizar la consulta a personas con discapacidad.

Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Los resultados de la consulta organizada por el OPLE se presentaron con la interpretación del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana (UV).

Acciones afirmativas

El pasado lunes en sesión extraordinaria los partidos políticos con representación en el OPLE pidieron al Consejo General retirar de la orden del día el acuerdo por el que se emitieron los lineamientos para las acciones afirmativas, que implican garantizar candidaturas a grupos vulnerables, bajo el argumento de no haber tenido tiempo para analizar a fondo el documento.

La aprobación de los lineamientos obligaría a los partidos políticos a ceder espacios de las diputaciones plurinominales y garantizar la postulación de los cuatro grupos poblacionales, reduciendo las candidaturas para hombres y mujeres, que además deberán tener la cuota de 50 por ciento.

En el proyecto se incluía que en la elección de 2024 se aplicaría que en el caso de las diputaciones a personas indígenas se deberá garantizar tres candidaturas por mayoría relativa en los distritos de Tantoyuca, Papantla y Zongolica.

Sobre las acciones a favor de las personas con discapacidad tendrán que postular dos cuadros, una candidatura de mayoría relativa y una en la representación plurinominal que deberá registrarse en los primeros 10 lugares de las listas que se entregan al OPLE.

Respecto de las acciones que aplicarían a jóvenes se deben garantizar tres candidaturas, una en Distritos electorales locales y dos escaños tendrá que asignarlo en las listas plurinominales; uno debe ser inscrito entre el uno y el lugar cinco y la segunda plurinominal iría del seis al 10.

Sin embargo, se señala que si no se incluyen las plurinominales los partidos postularán las tres candidaturas por el principio de Mayoría Relativa. Según la ley los jóvenes podrán ser postulados al cumplir 18 años hasta el día en que se realice el proceso electoral, es decir el 2 de junio de 2024.

En el caso de la diversidad sexual los partidos estarían obligados a postular una fórmula por Representación Proporcional: debiendo ubicarse en los primeros 10 lugares de la lista de plurinominales.

Para la población afrodescendientes solo tendrían acceso a las candidaturas en ayuntamientos, lo que significa que no están contempladas en la asignación de diputaciones locales para el próximo año.