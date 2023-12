Experredista no podrá participar como candidato independiente a la gubernatura

El experredista y aspirante a la candidatura independiente a la gubernatura de Veracruz, Juan Carlos Mezhua Campos no cumplió con los requisitos de ley para que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) valide su intención de participar en las elecciones de junio de 2024.

El pasado sábado la secretaría ejecutiva del OPLE entregó al Consejo General un informe en el que detalla que tres ciudadanos habían entregado la carta intención para poder recabar firmas y alcanzar una candidatura independiente.

Habían entregado su carta intención: Simón Sabino Galaviz García y Juan Carlos Mezhua Campos, que aspiraba a ser candidatos independientes a la gubernatura.

Además, entregaron su documentación para la diputación por el Distrito de Perote: Emilio Álvarez Pimental, como propietario y Emmanuel Guerrero Hernández, como suplente.

Mezhua Campos no entregó el escrito de manifiesto de intención completo; la copia de su asociación civil no cumple con el modelo único de estatutos, pues su fin es deportivo y no con fines político-electorales; por lo que el alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no corresponde a los requisitos establecidos.

Asimismo, no entregó la documentación que apertura las cuentas bancarias que le requirió la autoridad; ni designó a representantes legales para que den seguimiento a su potencial postulación; no envió un correo para ser notificado, ni dio autorización para que el INE pueda investigar el origen y destino de los recursos que use en el proceso de recolección de firmas.

Ante ello, el organismo determinó por no tener presentada la solicitud de Juan Carlos Mezhua, ya que, aunque entregó documentación, de manera extemporánea el 9 de diciembre, no fue suficiente para subsanar los requisitos de ley y que se diera por aceptado su manifiesto de intención.

“Se aprueba tener por no presentada la manifestación de intención presentada por Juan Carlos Mezhua Campos, con fundamento en el artículo 10, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas”, se expone en el documento.

Se prevé que el Consejo General del OPLE, en sesión extraordinaria programada para la tarde-noche de este martes, someterá a votación la calificación de las manifestaciones de intención de los tres ciudadanos que solicitaron obtener la calidad de aspirantes a una candidatura independiente.

Juan Carlos Mezhua Campos no cumplió con los requisitos de ley del Organismo Público Local Electoral (OPLE) | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Conforme al acuerdo que someterá a votación la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, se propondría aprobar la calidad de aspirantes a la candidatura independiente al cargo Diputación Local por el Distrito de Perote a la fórmula integrada por Emilio Álvarez Pimentel y Emmanuel Guerrero Hernández.

También se propondría aprobar la calidad de aspirante a candidato independiente a la gubernatura de Veracruz a Simón Sabino Galaviz García, aunque a partir de hoy tendrá 5 días hábiles para que presente la documentación que acredite la apertura de 3 cuentas bancarias, único requisito que tiene pendiente, toda vez que la institución bancaria aún no libera la documentación.